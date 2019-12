Saboličevi v polfinalu Spenglerjevega pokala, Slovenec prispeval podajo

Robert Sabolič in njegovi soigralci iz švicarskega kluba Ambri-Piotta so se z zmago nad finskim prvoligašem iz Turkuja že uvrstili v polfinale Spenglerjevega pokala.

Robert Sabolič in njegovi soigralci iz švicarskega kluba Ambri-Piotta so se z zmago nad finskim prvoligašem iz Turkuja že uvrstili v polfinale Spenglerjevega pokala. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V švicarskem Davosu poteka 93. Spenglerjev pokal, na katerem ob gostitelju Davosu igra še pet povabljenih moštev. Med temi je tudi švicarski prvoligaš Ambri-Piotta, za katerega igra Robert Sabolič. Švicarji so na uvodni tekmi s 4:1 premagali KHL-ovca Salavat Julajev Ufa, danes pa s 3:0 odpravili še finski TPS Turku in se tako neposredno uvrstili v polfinale turnirja. Na večernem dvoboju se bosta udarila Kanada in Davos.

Ob gostitelju Davosu in standardnemu gostu, ekipi Kanade, sodeluje še češki Extraligaš Trinec (omenjena tri moštva sestavljajo skupino Cattini), v skupini Torriani pa so Ambri-Piotta, Salavat Julajev Ufa in TPS Turku.

Prvouvrščeni ekipi skupin se uvrstita neposredno v polfinale, za dve mesti pa se borijo preostale ekipe. V skupini Torriani sta se za prvo mesto pomerila Ambri-Piotta Roberta Saboliča in Turku, s 3:0 pa so zmagali hokejisti švicarske ekipe. Slovenski reprezentant je sodeloval pri drugema golu s podajo. Za finsko ekipo turnirja še ni konec, v nedeljo bo igrala dodatno tekmo za polfinalno vstopnico. Slovenski napadalec je ob uvodni zmagi kot prvi na letošnjem turnirju zatresel mrežo nasprotnika, zdaj je točko vklnjižil še za podajo.

O drugem neposrednem polfinalistu bosta zvečer odločala Kanada in Davos.

Zadetek Roberta Saboliča za vodstvo z 1:0 proti Salavat Julajev Ufa:

Ambi-Piotta on the board first. Dominik Zwerger sets up Robert Sabolic in front at 2:28. #SpenglerCup pic.twitter.com/KGVlrknp6g — Steven Ellis (@StevenEllisTHN) December 26, 2019

Spenglerjev pokal 2019 Četrtek, 26. decembra

Skupina Torriani

Ambri Piotta : Salavat Julajev Ufa 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Skupina Cattini

Trinec : Kanada 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) Petek, 27. decembra

Skupina Torriani

TPS Turku : Salavat Julajev Ufa 4:3 (1:1, 3:0, 0:2) Skupina Cattini

Davos : Trinec 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)



Sobota, 28. decembra

Skupina Torriani

Ambri Piotta : TPS Turku 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Skupina Cattini

Kanada – Davos Nedelja, 29. decembra, tekmi za polfinale

drugouvrščeni skupine Torriani - tretjeuvrščeni skupine Cattini

drugouvrščeni Cattini - Salavat Julajev Ufa Ponedeljek, 30. decembra

polfinale 1

polfinale 2 Torek, 31. decembra

finale

