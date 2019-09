Živa Dvoršak: Slab finale in sedmo mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V strelskem maratonu je zmagala Britanka Seonaid McIntosh (461,2), drugo mesto je zasedla Korejka Jehee Kim (458,4), tretje pa Kitajka Ruijiao Pei (448,1).

Dvoršakova se je drugič v tej sezoni prebila v veliki finale. Po petem mestu v New Delhiju je v olimpijskem Riu de Janieru osvojila sedmo mesto in znova dokazala, da je ena od najboljših strelk v kraljevski strelski disciplini.

"Slab finale in sedmo mesto," je na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook kritično zapisala Dvoršakova, ki bo novo priložnost za dokazovanje imela na evropskem prvenstvu z malokalibrskim orožjem na 25 in 50 metrov, ki bo med 13. in 23. septembrom v Bologni.

Poleg Dvoršakove, ki je v kvalifikacijah zadela 1.172 krogov, od tega 393 v klečečem, 398 v ležečem in 381 v stoječem položaju, je nastopila še Urška Kuharič in osvojila 36. mesto. Tekmovalka iz Prlekije je zadela 1.163 krogov, od tega 388 kleče, 395 leže in 380 stoje.

Dvoršakova je v razvpitem brazilskem mestu nastopila tudi v disciplini zračna puška in osvojila 19. mesto. Njen dosežek sta dopolnili Kuharičeva in Klavdija Jerovšek. Prva je zasedla 28., druga pa 37. mesto v konkurenci 109 strelk.