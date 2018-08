Živa Dvoršak in Boštjan Maček najmočnejša aduta v Changwonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Južnokorejski Changwon bo v prvi polovici septembra gostil najboljše strelce na svetu z zračnim, malokalibrskim in velikokalibrskim orožjem ter puško šibrenico. Na svetovnem prvenstvu bo nastopilo tudi 12 slovenskih strelcev in strelk.

V Južni Koreji, kjer bo nastopilo več kot 1800 tekmovalcev iz 90 držav, se bodo že delile prve kvote za poletne olimpijske igre v Tokiu 2020. Med slovenskimi tekmovalci in tekmovalkami imata največ možnosti za visoke uvrstitve Živa Dvoršak in Boštjan Maček.

Strelka iz Ljubljane je v tej sezoni že nekajkrat posegla po zvezdah na tekmah za svetovni pokal; med drugim je prav na prizorišču letošnjega svetovnega prvenstva osvojila tretje mesto v kraljevski strelski disciplini - malokalibrska puška trojni položaj in se prvič v karieri povzpela na zmagovalni oder na tekmah za svetovni pokal.

Boštjan Maček pa je na nedavnem evropskem prvenstvu v avstrijskem Leobersdorfu osvojil zlato kolajno v trapu in se tako v velikem slogu vrnil v mednarodno elito po "izgubljenem letu 2017", ko je izpustil tekmovanja zaradi poškodbe kolena.

Boštjan Maček je na nedavnem evropskem prvenstvu osvojil zlato kolajno v trapu. Foto: Getty Images

Debevec v petih disciplinah

V zadnjih 30 letih prvi slovenski strelski adut Rajmond Debevec počasi izgublja stik z najboljšimi na svetu z malokalibrskim orožjem, še vedno pa jim je konkurenčen v neolimpijskih disciplinah z velikokalibrskim orožjem. Ne glede na to bo Debevec med najbolj delovnimi strelci na svetovnem prvenstvu na azijskih tleh, saj bo nastopil v kar petih disciplinah (MK leže in trojni položaj na 50 m ter VK leže, trojni položaj in standardna puška na 300 m).

Slovenske barve v Changwonu bodo v članski konkurenci v puški zastopali Živa Dvoršak (SD Olimpija), Urška Kuharič (SD Kovinar Ormož), Klavdija Jerovšek (SD Grosuplje), Rajmond Debevec (SD Olimpija), Robert Markoja (SD Štefan Kovač Turnišče) in Dušan Ziško (SD Kolman Flisar Tišina), v pištoli pa Kevin Venta (SD Kovinar Ormož). Edina slovenska predstavnica v mladinski konkurenci bo Anja Prezelj (SD Lotrič Železniki), ki bo nastopila z zračno pištolo.

V moškem trapu bodo nastopili Boštjan Maček (SD Štefan Kovač), Denis Vatovec (SD Vrhnika) in Matjaž Lepen (SD Kungota), v ženskem pa Jasmina Maček (SD Štefan Kovač). Na mešani ekipni tekmi v trapu, ki je tudi nova olimpijska disciplina, bosta nastopila Jasmina in Boštjan Maček.

Vodja slovenske reprezentance v Changwonu bo Andreja Vlah, trenerja pa Polona Sladič in Nikolaj Mejaš.