Žiga Lin Hočevar še do četrtega odličja

Žiga Lin Hočevar je na mladinskem evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Čeških Budjejovicah osvojil še srebro v kanuju. To je četrta kolajna na tem prvenstvu za 15-letnika.

Petnajstletnik domov odhaja z dvema zlatima kolajnama v ekipnih tekmah do 23 let in dvema srebrnima v posamični konkurenci.

Na prvenstvu sta nastopili še Eva Alina Hočevar, ki je postala evropska prvakinja do 23 let v ekstremnem slalomu, ter Naja Pinterič, ki je bila druga v ekstremnem slalomu med mladinkami.