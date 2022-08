Izjemno prvenstvo za mladega Slovenca: Žiga Lin Hočevar do tretje medalje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

EP v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane

15-letni Žiga Lin Hočevar navdušuje na evropskem prvenstvu na divjih vodah za mladince in mlajše člane.

15-letni Žiga Lin Hočevar je na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Čeških Budjejovicah priveslal do prve posamične kolajne na mladinskih prvenstvih, sicer pa že četrte v debitantski sezoni. V finalu sta veslala še Marko Petek, ki je bil osmi med kajakaši do 23 let, in kajakašica Sara Globokar, ki je bila v konkurenci mladink deseta.

Tretji dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Čeških Budejovicah je slovenska ekipa spet osvojila kolajno, pri vseh pa je bil soudeležen Žiga Lin Hočevar.

Izjava Žige Lina Kočevarja po osvojitvi naslova evropskega mladinskega prvaka:

Današnja medalja je že tretja za mladega kanuista na tem prvenstvu, v četrtek je bil član zlate mladinske posadke v kajaku, Slovenijo sta zastopala še Rene Jeklin in Atej Zobec Urbančič. V petek pa so skupaj z Jušem Javornikom in Nejcem Polenčičem postali ekipni evropski prvaki.

V finalu sta veslala še Marko Petek, ki je bil osmi med kajakaši do 23 let, in kajakašica Sara Globokar, ki je bila v konkurenci mladink deseta.