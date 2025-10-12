Superzvezdnik golfa Tiger Woods je znova moral pod nož, še enkrat zaradi težav s hrbtenico. Tokrat so zdravniki 49-letnega Američana morali operirati zaradi zdrsa medvretenčne ploščice, je nekdanji prvi igralec sveta v soboto sporočil prek družbenih omrežij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Zaradi bolečin in omejenega gibanja v hrbtenici sem se posvetoval z zdravniki. Preiskave so ugotovile, da imam poškodovano medvretenčno ploščico med vretenci L4 in L5 ... Zaradi tega sem se odločil za operacijo za menjavo medvretenčne ploščice. Prepričan sem, da sem se pravilno odločil glede svojega zdravja," je Woods zapisal na omrežju X.

Operacija je potekala v ortopedski bolnici v New Yorku, zaenkrat pa ni znano, kdaj bi 15-kratni zmagovalec majorjev lahko znova tekmoval.

Za Woodsa je to zadnja v nizu operacij hrbtenice. Pred manj kot letom dni so mu zdravniki operirali ukleščen živec v spodnjem delu hrbtenice. Prvič je zaradi težav s hrbtenico šel pod nož že leta 2014, nato dvakrat leta 2015, sledili pa sta še operaciji leta 2017 in 2021, kažejo podatki spletne strani, specializirane za tovrstne posege Beckersspinereview.com.

Po prvih težavah s hrbtenico pred več kot desetimi leti je Woods bil dlje časa odsoten s tekmovanj, a se nato uspešno vrnil in leta 2019 slavil na turnirju Masters. To je bila njegova zadnja zmaga na turnirjih velike četverice in prva po letu 2008.

Seznam zdravstvenih težav za nekdaj najboljšega golfista na svetu pa se ne konča pri težavah s hrbtenico. Spomladi letos si je na pripravah na glavne turnirje strgal tudi Ahilovo tetivo.

Woods je tako nazadnje na turnirju nastopil julija 2024, ko je igral na odprtem prvenstvu Velike Britanije. Februarja letos bi moral igrati na turnirju Genesis Invitational, a je nastop odpovedal zaradi smrti matere teden dni pred turnirjem.

