Zavec v Slovenijo vrača boksarske dvoboje

format dogodkov, ki bodo združevali osem do deset profesionalnih dvobojev na ptuju

Po nekajletnem premoru se boksarski dvoboji pod okriljem Dejana Zavca vračajo v slovenski ring, so sporočili iz njegovega tabora. Nekdanji uspešen slovenski boksar napoveduje format dogodkov, ki bodo združevali osem do deset profesionalnih dvobojev, ki bodo v športni dvorani Campus Sava Ptuj. Prvi od tovrstnih dogodkov bo že 22. maja.

"Namen dogodkov je k nam pripeljati atraktivne profesionalne borce, obenem pa lahko prav takšni dogodki boksarjem omogočijo dodatne izkušnje na njihovi profesionalni poti," je sporočil Zavec.

"Želja organizatorjev je tudi, da skozi tovrstne dogodke profesionalni boks približamo ljubiteljem borilnih veščin in športa nasploh. Zagotovo pa bodo ravno tukaj v začetku največji izzivi, ki so posledica epidemiološkega dogajanja. Verjamemo, da si bo dolgoročno lahko dvoboje ogledalo čim več ljudi, ko bodo to omogočale razmere. Za zdaj pa bomo prenos dogodkov v živo organizirali prek spleta na moji uradni Facebook-strani," je pred začetkom prvega v nizu dogodkov povedal organizator Zavec.