Zaradi super bowla porast okužb s koronavirusom?

Ameriški zdravstveni strokovnjaki svarijo državljane, naj bodo v nedeljo posebej previdni med spremljanjem finala poklicne lige ameriškega nogometa NFL super bowl, da ne bo spet prišlo do velikega porast okužb z novim koronavirusom. Okužbe s koronavirusom in hospitalizacije v zadnjih dneh sicer upadajo.

Zato bi bilo škoda, če bi spet začele naraščati zaradi novih neprevidnih tradicionalnih druženj in zabav. Naraščanje okužb in potem smrti zaradi koronavirusa je doslej redno sledilo vsakemu večjemu prazniku v ZDA, ko so narasla potovanja in druženja.

Konec prejšnjega leta so bili trije udarci. Najprej zahvalni dan, nato božič in na koncu še novo leto, zaradi česar je bil potem januar rekorden mesec po številu umrlih zaradi covida-19.

Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa so v ZDA doslej potrdili več kot 26,4 milijona okužb, umrlo pa je več kot 447.100 ljudi. Super bowl, ki bo potekal v Tampi na Floridi, bo skoraj zagotovo nov t. i. superširitveni dogodek. Američani, ki ne gredo na tekmo v živo, jo spremljajo po domovih in barih skupaj v manjših in večjih skupinah.

"Zdaj ni čas za velike zabave z ljudmi, s katerimi do tekme nimaš veliko stika"

Vsaka zvezna država ima svoje ukrepe in bari so nekje zaprti, drugje odprti, domačih zabav pa nihče ne nadzira. Center za nadzor nad boleznimi (CDC) je v upanju, da bo to kdo res upošteval, izdal priporočila za spremljanje tekme na domu. Na prvem mestu je nasvet, da se tekma gleda v ožjem družinskem krogu, če to ne gre, pa naj se nosijo maske in ohranja varnostna razdalja.

Če tudi to ne gre, naj se ob zadetkih ene ali druge ekipe ne kriči, ampak raje z nogami udarja ob tla, kar bo še posebej razveselilo stanovalce v blokih v stanovanjih pod navijaškimi skupinami.

Glavni zdravstveni svetovalec predsednika ZDA Josepha Bidna Anthony Fauci je priporočila ponovil v sredo zjutraj na številnih televizijskih programih. "Ljudje bi morali ohraniti trezne glave. Zdaj ni čas za velike zabave z ljudmi, s katerimi do tekme nimaš veliko stika," je dejal Fauci pred nedeljsko tekmo med ekipama Kansas City Chiefs in Tampa Bay Buccaneers v Tampi na Floridi.

Na stadionu več kot 20 tisoč gledalcev

Na stadionu v Tampi bo le 22.000 gledalcev, večina ljudi pa bo tekmo gledala na domačih zabavah. Anketi univerze Setton Hall in Nacionalne maloprodajne zveze ugotavljata, da namerava tekmo v barih ali na domačih zabavah v družbi prijateljev spremljati okrog 30 odstotkov Američanov, kar pomeni skupaj okrog 100 milijonov ljudi.

Super bowl je velik dogodek za gospodarstva mest, v katerih je tekma pripravljena, čeprav bo letos nekaj manj iztržka za lokale v Tampi. Na prihod navijačev se intenzivno pripravljajo tudi v striptiz klubih, kjer je sedaj najpomembnejši kos oblačila, ki se ga ne odvrže za denar, zaščitna maska. Maske morajo nositi obiskovalci in nastopajoče.

