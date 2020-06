V Ljubljani bo vroče, Trata po čarobno sedmico

Balinarska dvorana BŠD Šiška Ljubljana bo v soboto in nedeljo gostila zaključni turnir moške balinarske superlige. Naslov brani škofjeloška Trata, ki lovi že sedmi zaporedni naslov, med najboljšo četverico pa bodo nastopili še Agrochem Hrast Kobjeglava, Skala Sežana in Zabiče.

Po 18 krogih rednega dela prvenstva so si najboljše štiri ekipe priborile nastop na zaključnem turnirju, ki bo odigran v Ljubljani na nevtralnem prizorišču brez prisotnosti gledalcev. Balinarska zveza Slovenije se je za to potezo odločila zaradi nove širitve koronavirusa in sredinega sklepa Vlade, saj želi zagotoviti maksimalno varnost igralcev, trenerjev in sodnikov.

Legendarna balinarska dvorana v Šiški bo primerno prizorišče za spopad elitne četverice, ki se je v identični zasedbi za lovoriko potegovala že lani v Škofji Loki. Tam je domača Trata osvojila šesti zaporedni in skupno kar 15. naslov državnih prvakov. Po napovedih strokovnega štaba naj bi Škofjeločani letošnje odločilne boje pričakali v oslabljeni zasedbi, a jim kljub temu v sobotnem polfinalu s pričetkom ob 15. uri, proti lanskim finalnim tekmecem iz Zabič, pripada vloga favorita, saj so branilci naslova redni del prvenstva zaključili na vrhu lestvice. Gorenjska zasedba je v drugem delu sezone nanizala serijo zmag in si izborila najboljše izhodišče, medtem ko je moštvo iz okolice Ilirske Bistrice šele z zmago v zadnjem krogu potrdilo četrto mesto.

Foto: Balinarska zveza Slovenije

Spored zaključnega turnirja bosta v soboto ob 10. uri z uvodnim polfinalom odprli zasedbi Agrochem Hrasta in Skale. V kraškem derbiju so papirnati favoriti Kobjeglavci, ki so skozi celotno sezono držali korak s Trato, a velja omeniti, da so jih Sežanci v obeh medsebojnih obračunih premagali, kar obeta izjemno izenačen dvoboj. Obe zasedbi sta se v preteklosti po enkrat že zavihteli na tron, Agrochem Hrast pa je leta 2013 kot zadnji premešal štrene Trati. Veliki finale bo na sporedu v nedeljo ob 14. uri.

Zaključni turnir superlige: Polfinale:

Sobota, 27. junij:

10:00 Agrochem Hrast Kobjeglava - Skala Sežana

15:00 Trata Škofja Loka - Zabiče Finale:

Nedelja, 28. junij:

14.00 Agrochem/Skala - Trata/Zabiče