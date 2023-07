Za vedno se je poslovil legendarni novinar in komentator

Kot še poroča MMC, je Lajevec na nacionalni televiziji delal od leta 1978 in vse do upokojitve leta 2003. Bil je dolgoletni komentator, najbolj poznan po prenosih smučarskih skokov in teniških dvobojev, bil pa je tudi nepogrešljivi člen prenosov tako poletnih kot zimskih olimpijskih iger. "Spremljal je vseh 15 zmag Primoža Peterke. Serijskega skakalnega šampiona je pospremil do dveh velikih kristalnih globusov," so še zapisali na MMC.