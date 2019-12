Za Trstenjakovo vnovič usodne tekmice z Japonske

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajski Qingdao gosti letošnji masters v judu. Drugi dan je za najboljšo slovensko uvrstitev poskrbela olimpijska prvakinja Tina Trstenjak, ki je v kategoriji do 66 kg izgubila oba dvoboja z nasprotnicama z Japonske. Andreja Leški je zabeležila zmago in poraz.

Devetindvajsetletna Trstenjakova je tekmo odlično začela in opravila z izkušeno Britanko Alice Schlesinger in za vstop v četrtfinale v podaljšku še z letošnjo zmagovalko Montreala Mokhee Cho iz Južne Koreje. Tam je Trstenjakovo ustavila 22-letna Japonka Nami Nabekura, ki jo je Trstenjakova letos premagala v Zagrebu in Parizu.

V repasažu je varovanka Marjana Fabjana nato odpravila še drugo Britanko Lubjano Piovesano, v odločilni borbi za bron pa morala priznati premoč še eni Japonki Masako Doi, letošnji zmagovalki Osake. Japonke so vnovič potrdile, da je njihov judo za borko celjskega Sankakuja izredno neugoden.

Koprčanka Andreja Leški, ki tekmuje za ljubljanski Bežigrad, je bila na tatamiju dvakrat. Najprej je padla azijska podprvakinja Kiyomi Watanabe s Filipinov, nato pa je izgubila s 25-letno Italijanko Mario Centracchio, letos bronasto na evropskem prvenstvu v Minsku. V tesnem dvoboju je Italijanka obdržala prednost vazarija do konca, pa čeprav ji je do diskvalifikacije manjkal le še en sodniški opomin.

Na koncu je slavila Nabekura, na stopničkah pa so štiri mesta zasedale kar tri Japonke.