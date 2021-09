Za Slovenci uspešen kvalifikacijski dan

Slovenski slalomisti na divjih vodah so v večini uspešno prestali kvalifikacije svetovnega pokala v španskem Seu d'Urgellu. Na tretji tekmi za svetovni pokal to sezono je najboljši dosežek dneva s četrtim mestom dosegel kajakaš Niko Testen.

Kot so sporočili iz kajakaške zveze Slovenije, je danes v kvalifikacijah nastopilo 12 slovenskih čolnov, 11 jih je napredovalo v sobotne in nedeljske polfinalne tekme.

Kajakaš Testen je zasedel četrto mesto z dobrima dvema sekundama zaostanka za zmagovalcem kvalifikacij Špancem Davidom Llorentejem. Peter Kauzer je bil v 11., Martin Srabotnik pa 23.

"Vožnja je bila kar lepa, čoln je lepo tekel. Zadovoljen sem, da sem prišel naprej, sedaj pa naslednji korak. Načrt je podoben, kot je bil do sedaj. Se pravi, 'čiste' linije, pustiti čolnu da teče in seveda uživati," je dejal Testen.

V konkurenci kajakašic se je s prvo vožnjo in 13. izidom brez težav v polfinale prebila Urša Kragelj, medtem ko sta morali Eva Terčelj in Ajda Novak na progo še enkrat. Terčeljeva, ki je na tej progi postala svetovna prvakinja, se je v drugem nastopu z enim dotikom uvrstila na deveto mesto in si tako priveslala sobotni polfinale. To ni uspelo Novakovi, ki je bila v prvem nastopu 23., v drugem pa 16.

Olimpijski prvak zanesljiv

Brez težav sta do polfinala prišla kanuista Benjamin Savšek in Luka Božič. Olimpijski prvak Savšek je bil šesti, Božič, bronast s SP leta 2019 na progi v Španiji, pa deveti. Debitant na tekmi svetovnega pokala Klemen Vidmar je bil v prvi vožnji 23., v drugi pa se mu je z desetim časom uspelo uvrstiti v nedeljski polfinale.

Brez težav je s kvalifikacijami opravil tudi Benjamin Savšek. Foto: Guliverimage

"Lepo se je vrniti v tekmovalni ritem. Danes sem nalogo dobro opravil, prebil sem se v nedeljski polfinale. Občutek ni nič drugačen, še vedno se je treba boriti. Poskušal bom izkoristiti še drugi del sezone in narediti lep rezultat," je povedal Savšek.

V polfinalu bodo nastopile tudi vse tri slovenske kanuistke. Najboljša med njimi je bila danes Lea Novak, ki je zasedla 12. mesto. Alja Kozorog je priveslala do 14. mesta, Eva Alina Hočevar pa si je polfinale priborila s šestim časom drugega nastopa. Tako v kajaku kot kanuju je s progo najbolje opravila Avstralka Jessica Fox.

V soboto se bo tekma nadaljevala s polfinalnimi in finalnimi vožnjami kajakašic in kajakašev ter s kvalifikacijskimi vožnjami na čas v ekstremnem slalomu na divjih vodah.