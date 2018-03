Za konec Bakuja sedmo mesto Kysselefove in osmo Bertonclja

Po uspešni soboti za slovensko reprezentanco v športni gimnastiki na svetovnem pokalu v Bakuju, ko sta tretje mesto osvojila Rok Klavora na parterju in Tjaša Kysselef na preskoku, sta danes v finalu nastopila še Sašo Bertoncelj na konju z ročaji in Kysselefova na parterju. Slednja je bila sedma, Bertoncelj pa po napaki in padcu z orodja osmi.