Za Janjo in druščino prvi test v deželi luknjastega sira in čokolade

Na prvo tekmo nove sezone svetovnega pokala – balvansko preizkušnjo v Meiringenu v Švici, s kar 200 tekmovalci na startni listi – bo odpotovalo 13 slovenskih plezalcev in plezalk. Proti Švici bodo s kombiji krenili v četrtek.

Glavni trener slovenske članske vrste Gorazd Hren je skupaj s trenerjema Luko Fondo in Domnom Švabom v ekipo uvrstil Janjo Garnbret, ki je na tem prizorišču zmagala že dvakrat (2019 in 2021), 16-letno Saro Čopar, ki jo čaka prva sezona v članski konkurenci, Mio Krampl, Lučko Rakovec, Vito Lukan, Katjo Debevec in Julijo Kruder.

Foto: Vid Ponikvar



V moški konkurenci bodo Slovenijo v Švici zastopali Martin Bergant, Matic Kotar, Gregor Vezonik, Zan Lovenjak Sudar, Jernej Kruder in Anže Peharc.

Zadnje primerjave na tekmi državnega prvenstva

Plezalci so se pred odhodom v Švico merili na prvi tekmi državnega prvenstva v balvanih, kjer sta najboljšo formo prikazala Garnbretova, ki zagotavlja, da ne čuti pritiska pred novo sezono in visokimi pričakovanji javnosti, in Kruder, ki je aktualni evropski prvak v tej disciplini. 31-letni Celjan je bil lani v Meiringenu najvišje uvrščen slovenski predstavnik v moški konkurenci (7. mesto), leta 2018, ko je osvojil skupni seštevek svetovnega pokala v balvanih, pa je na tem prizorišču zmagal.

lani slovenske reprezentance v športnem plezanju: (stojijo) Anže Peharc, Martin Bergant, Domen Škofic, Gregor Vezonik, Zan Lovenjak Sudar, Luka Potočar, (sedijo) Jernej Kruder, Matic Kotar, Žiga Zajc in Milan Preskar. Foto: Vid Ponikvar

Sobota rezervirana za plezalke, nedelja za plezalce

Nova sezona prinaša kar nekaj novosti, med drugim tudi rahlo spremembo koledarja in prenosov. Že v Švici bo tekmovalni urnik deklet in fantov ločen. Po kvalifikacijah v petek, bodo dekleta v soboto plezala v polfinalu in finalu, fantje pa dan pozneje.

Vse tekme svetovnega pokala bo po novem mogoče spremljati na Eurosportu, težavnostno preizkušnjo v Kopru (2. in 3. september) in evropsko prvenstvo (11. do 18. avgust) pa bo prenašala tudi nacionalna televizija.

Vodstvo slovenskih reprezentanc v športnem plezanju: selektor paraplezalne Gregor Selak, trener članske Domen Švab, selektor članske Gorazd Hren, trener članske Luka Fonda in selektorica mladinske Ajda Remškar. Foto: Vid Ponikvar

Pridobitev: prvi nacionalni balvanski trening center



Slovenski plezalci svojo formo na balvanih po novem lahko pilijo v novem reprezentančnem balvanskem centru v Ljubljani, ki domuje v isti stavbi kot Bolder scena. Kot je poudaril trener Fonda, je trening center vitalnega pomena za delo reprezentance, saj tako članska kot mladinska vrsta (po novem jo vodi Ajda Remškar), lahko učinkovito trenirata na za to vnaprej postavljenih balvanih, v zaprtem okolju, brez motenj ostalega dogajanja.



"Pomen reprezentančnega trening prostora je tako eden izmed pomembnih korakov na poti razvoja naše športne panoge," je izpostavil Fonda.

Vrhunec sezone 2022, ki napoveduje 13 postaj svetovnega pokala, bo evropsko prvenstvo, ki bo med 11. do 18. avgustom potekalo v Münchnu. To je tudi eden od glavnih ciljev slovenske reprezentance in Garnbretove, ki posamičnega naslova v balvanih oz. težavnosti v svoji zbirki še nima.

Del programa letošnjega evropskega prvenstva bo tudi nov olimpijski format, ki združuje težavnost in balvane, izpušča poa hitrostno plezanje, ki bo na prihodnjih olimpijskih igrah samostojna disciplina, ki ji pripada svoj komplet medalj. Kvalifikacije za olimpijske igre v Parizu leta 2024 bodo naslednjo tekmovalno sezono in v delu sezone 2024.