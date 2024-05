Vsi slovenski kajakaši uspešni v kvalifikacijah Augsburga

V Augsburgu se je začel svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. Kvalifikacije so imeli danes kajakaši, slovenski tekmovalci so jih opravili uspešno. Najboljša je bila Eva Terčelj, ki je zabeležila tretji najboljši čas, že v prvi vožnji so se v polfinale uvrstili tudi Eva Alina Hočevar in vsi trije moški predstavniki.