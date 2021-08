Vodišek zmagal na vseemariškem prvenstvu v kajtanju

Koprčan Vodišek je bil v prepričljivem vodstvu po štirih dneh, v katerih je skupaj zbral 13 točk, drugi je bil Lobo s 27 točkami.

Skupaj je Vodišek do takrat zmagal kar na 14 od 16 regat, tako da se mu je eno prvo mesto celo črtalo iz skupnega seštevka, ko so se odbijale tri najslabše regate. Prve na prvenstvu ni niti začel, v tretji, v kateri je bil drugi, pa si je ob padcu izpahnil ramo.

Zadnji, peti dan prvenstva je v finale v nasprotju s preostalimi jadralnimi razredi prvouvrščeni iz kvalifikacij odšel z dvema zmagama, drugi pa z eno. Preostali od drugega do 14. mesta so bili razdeljeni v dve skupini in so najprej opravili po dva plova. Najboljša iz obeh skupin sta se pridružila prvouvrščenima v finalu in sta zaključek prvenstva začela brez zmage.

Vodišek je dobil tudi zadnjo regato prvenstva in zanesljivo slavil. Končni zmagovalec je bil namreč tisti jadralec, ki je prvi dosegel tri finalne zmage.

Julija letos je Vodišek osvojil tretje mesto na prvi tekmi svetovnega pokala v Gizzeriji. Lani je bil peti na evropskem prvenstvu, v mladinski konkurenci pa je bil srebrn na mladinskih olimpijskih igrah leta 2018 v Buenos Airesu, trikrat je bil svetovni prvak in dvakrat evropski.

Vodišek je trenutno drugi na svetovni članski jakostni lestvici, pred njim je le Francoz Axel Mazella. Formula kite bo prvič na sporedu olimpijskih iger leta 2024 v Parizu.