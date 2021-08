Na kopnem nosi opornico za ramo, na vodi nepremagljiv

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupaj je Toni Vodišek doslej zmagal kar na 14 od 16 regatah, tako da se mu eno prvo mesto črta iz skupnega seštevka, ko se odbijajo tri najslabše regate. Prve na prvenstvu ni niti začel, v tretji, v kateri je bil drugi, pa si je ob padcu izpahnil ramo.

"Včeraj sem bil pri fizioterapevtu za ramo. Malo se bojim, ampak se borim in se ne bom predal. Jutri je še zadnji dan prvenstva, manjše bodo skupine in tudi polja bodo manjša, bo bolj napeto in zanimivo za gledalce," je dejal Vodišek, ki na kopnem nosi opornico za ramo.

V nedeljo za razliko od ostalih jadralnih razredov v finale prvouvrščeni iz kvalifikacij odhaja z dvema zmagama, drugi pa z eno. Ostali od drugega do 14. mesta bodo razdeljeni v dve skupini in bodo najprej opravili po dva plova. Najboljša iz obeh skupin se bosta pridružila prvouvrščenima v finalu in bosta začela brez zmage.

Končni zmagovalec bo tisti, ki bo prvi v finalu dosegel tri zmage. To pomeni, da Vodiška od končnega uspeha loči le še ena zmaga, Loba pa dve.

Vodišek je drugi na svetovni jakostni lestvici, pred njim je le Francoz Axel Mazella. Formula kite bo prvič na sporedu olimpijskih iger leta 2024 v Parizu.