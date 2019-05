Visok poraz slovenskih kegljačic, zdaj za polfinale z Nemkami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski ženski reprezentanci na ekipnem svetovnem prvenstvu v čeških Rokycanyh ni uspelo doseči druge zmage. Slovenke so doživele visok poraz z Madžarkami z 1:7 (3475:3685) in osvojile drugo mesto v skupini. Tako se bodo v četrtfinalu v petek pomerile z Nemkami.

Že po polovici dvoboja je bilo več ali manj na dlani, da se tokrat Slovenkam ne bo izšlo po željah, saj je bil zaostanek že več kot za sto kegljev. Tudi v drugem delu so kegljale nezanesljivo in nenatančno in morale priznati premoč Madžark, ki bodo imele v nadaljevanju SP lažje tekmice - Avstrijske ali Italijanke.

Edino slovensko točko je osvojila Eva Sajko, ki je premagala Gyöngyi Csongradi s 3:1 (621:597). Anja Forštnarič je podrla 591 kegljev, Brigitte Strelec 581, Barbara Jurančič 571, Maja Plavčak skupaj z Noemi Živkovič 557 in Tadeja Kokalj 553.

Slovenka moška reprezentanca se bo v četrtek spoprijela s Slovaško za prvo mesto v skupini. Selektor Bojan Pihlar bo zahtevno nalogo zaupal Primožu Pintariču, Timiju Jurančiču, Urošu Stoklasu, Janžetu Lužanu, Alešu Blažu in Mateju Lepeju ali Franciju Veliščku.

