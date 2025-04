Črnoglede napovedi: tekstilni izdelki se bodo podražili za 17 odstotkov

Ključni poudarki dneva:



11:35 Japonski premier posledice carin označil za nacionalno krizo

Ameriške carine na uvoz iz Japonske pomenijo nacionalno krizo, je danes dejal japonski premier Shigeru Ishiba. Vlada po njegovih besedah v sodelovanju z drugimi deležniki počne vse, kar je v njeni moči, za omilitev vpliva carin. Pozval je k premišljenemu odzivu in pogajanjem z ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ishiba je že v četrtek ministrom naročil, naj carine "pozorno preučijo in sprejmejo vse potrebne ukrepe". To po njegovih besedah vključuje finančno podporo za domačo industrijo in zaščito delovnih mest.

Japonski premier Shigeru Ishiba je ameriške carine označil za nacionalno krizo. Foto: Reuters Danes se je sestal še s predstavniki vseh parlamentarnih strank, da bi se dogovorili o rebalansu proračuna. Zanj namreč potrebuje tudi podporo opozicije.

Guverner japonske centralne banke Kazuo Ueda je medtem danes opozoril, da bodo carine prizadele svetovno gospodarstvo v celoti, pri čemer ameriško ne bo izjema.

Odzvali so se tudi pri proizvajalcu vozil Nissan in napovedali revizijo načrtov za zmanjšanje proizvodnje v ZDA. To so pred časom napovedali v luči zmanjševanja stroškov, zdaj pa nameravajo načrte "prilagoditi". Trump je namreč uvoz vseh avtomobilov v ZDA ocarinil po 25-odstotni stopnji.

Poleg tega bo Nissan v ZDA nehal prodajati dva modela vozil, ki ju izdelujejo v tovarni v Mehiki. Kot so poudarili pri japonskem velikanu, imajo njihovi trgovci v ZDA sicer še veliko zalog, na katere carine ne bodo vplivale.

Japonska podjetja so največji tuji vlagatelji v ZDA, a je Trump v sredo kot del tako imenovanih vzajemnih carin vseeno napovedal 24-odstotne carine na uvoz iz Japonske.

11:31 Padci na evropskih borzah, tudi ljubljanski, evro navzdol

Osrednje evropske borze drugi dan zapored beležijo občutne padce indeksov. Vlagatelje nadalje skrbijo posledice napovedanih ameriških carin oz. morebitna gospodarska recesija. Indeks najpomembnejših podjetij v območju evra Eurostoxx 50 je trenutno na 1,64 odstotka nižji ravni kot ob koncu trgovanja v četrtek. Londonski indeks FTSE 100 je 1,22 odstotka pod izhodiščem, frankfurtski DAX je doslej nazadoval za 1,62 odstotka, pariški CAC 40 pa za 1,79 odstotka. Milanski indeks FTSE MIB izgublja 1,33 odstotka in dunajski ATX 3,26 odstotka. Züriški SMI medtem pada po 1,93-odstotni stopnji.

Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je zdrsnil pod izhodišče in do 11.30 izgubil 0,82 odstotka vrednosti. Vlagatelji največ povprašujejo po delnicah NLB in Krke, s katerimi so doslej ustvarili za 585.000 oziroma 355.000 evrov prometa. Delnice NLB so doslej izgubile 1,48 odstotka, delnice Krke pa 0,59 odstotka.

Tečaj evra se znižuje. Na borzi v Frankfurtu je treba trenutno za en evro odšteti 1,10 dolarja, kar je 0,28 odstotka manj kot v četrtek. Indeks gibanja tečaja dolarja glede na šest preostalih večjih svetovnih valut je medtem upadel na 102,98 točke, kar je najnižje od sredine oktobra lani.

Tudi azijske borze so sklenile v rdečem. Tokijski indeks Nikkei 225 je potonil za 2,75 odstotka. Seulski Kospi je izgubil 0,86 odstotka, singapurski STI pa se je znižal za 2,73 odstotka. Avstralski All Ordinaries je šel navzdol za 2,55 odstotka. Borze na Kitajskem, na Tajvanu in v Indoneziji so danes zaprte.

10:53 Mehika zadovoljna z izvzetjem iz najnovejših ameriških carin

Mehika je zadovoljna, da so jo ZDA izvzele iz tako imenovanih vzajemnih carin. Kot je dejala mehiška predsednica Claudia Sheinbaum, odločitev pripisujejo dobrim odnosom z ameriško administracijo. Mehiško gospodarstvo velja za enega najbolj ranljivih zaradi ameriških carin.

Sheinbaum je v četrtek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala, da so s takšnim razpletom zadovoljni. "Vedno moramo biti hvaležni za pripravljenost predsednika ZDA, da sodeluje v dialogu glede naše države," je poudarila na podjetniškem dogodku.

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum odločitev ZDA pripisujejo dobrim odnosom z ameriško administracijo. Foto: Reuters Gospodarski minister Marcelo Ebrard pa je "ohranitev nedotaknjenosti" sporazuma o prosti trgovini USMCA izpostavil kot velik dosežek. Mehika bo v prihodnjih 40 dneh poiskala "najboljše pogoje" za dvostransko trgovino z avtomobili, jeklom in aluminijem, je napovedal.

Proti Mehiki je Trump sicer že uvedel 25-odstotne uvozne carine, ki pa ne veljajo za uvoz, vključen v sporazum o prosti trgovini USMCA. Enako velja za Kanado. Če bodo te carine po pogajanjih ukinjene, bodo za obe državi veljale 12-odstotne carine, razen za uvoz, ki je del USMCA.

Mehika 80 odstotkov celotnega izvoza nameni v ZDA, kar vključuje približno tri milijone vozil letno. Dodatno zvišanje ameriških carin na uvoz iz Mehike bi bo opozorilih analitikov mehiškemu gospodarstvu zato zadalo močan udarec.

10.32 Carine bodo po pričakovanjih zarezale v gospodinjske proračune Američanov

Sredina napoved carin na uvoz blaga z vsega sveta v ZDA ni zamajala le finančnih trgov, ampak je veliko negotovosti povzročila tudi med Američani. Ti bi lahko številne carine občutili v svojih družinskih proračunih, saj je pričakovati podražitve številnih proizvodov in hrane, zmanjšala pa se bo tudi kupna moč potrošnikov.

Carine v prvi vrsti sicer plačujejo uvozniki v ZDA, a jih bodo verjetno na koncu zaradi višjih cen občutili tudi potrošniki, zlasti pri nakupih živil, elektronike, avtomobilov, oblačil in obutve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podatki ameriškega ministrstva za kmetijstvo kažejo, da se delež ameriškega uvoza sadja in zelenjave vsako leto povečuje. Veliko pridelka prihaja iz Kanade in Mehike, dveh držav, ki ju v sredo objavljene carine niso prizadele, a je Washington zanju že prej uvedel 25-odstotne carine na ves uvoz, ki ni krit z določili sporazumoma o prosti trgovini med ZDA, Kanado in Mehiko (USMCA).

Veliko sadja in zelenjave na ameriških policah je iz uvoza. Bodo pa občutne dajatve, ki bodo začele veljati ta mesec, prizadele uvoz drugih dobrin. ZDA na primer uvažajo velike količine banan iz latinskoameriških držav Gvatemale, Ekvadorja in Kostarike, za katere bodo od sobote veljale 10-odstotne carine.

Kot navaja AFP, se bo dvigu cen težko izognila kava, ki jo v ZDA po podatkih kmetijskega ministrstva uvozijo približno 80 odstotkov. Največji uvoznici sta Brazilija in Kolumbija, ki ju prav tako čakajo 10-odstotne carine.

Od srede dalje bodo veljale tudi 20-odstotne carine na uvoz oljčnega olja in alkohola iz Italije, Španije in Grčije, kar se bo po pričakovanjih prav tako poznalo na maloprodajnih cenah.

Uvozne dajatve za tajski jasminov riž in indijski riž basmati bodo po novem pri 36 oziroma 26 odstotkih, medtem ko 26-odstotne carine čakajo tudi indijske kozice, ki jih ZDA uvažajo v velikih količinah.

Visokim carinam se ne bodo izognili niti elektronika in avtomobili.

Veliko izdelkov zabavne elektronike je še vedno izdelanih ali sestavljenih v Indiji in na Kitajskem. Tudi ameriški tehnološki velikan Apple denimo kljub prizadevanjem za razširitev svoje dobavne verige večino svojih telefonov še vedno izdeluje na Kitajskem prek dobavitelja Foxconn. Uvoz strojne opreme iz drugega največjega gospodarstva na svetu v ZDA bo od srede dalje skupno ocarinjen v višini 54 odstotkov.

Tekstil naj bi se podražil za 17 odstotkov

Applov analitik Ming-Chi Kuo je po navedbah AFP sicer ocenil, da so ameriški kupci visokocenovnih iphonov, ki predstavljajo 70 odstotkov prodaje, "razmeroma bolj sprejemljivi glede podražitev".

Ameriška administracija pa je s četrtkom že uvedla 25-odstotne carine na uvoz avtomobilov iz drugih držav. Analitiki so opozorili, da bi to lahko stroške izdelave povprečnega avtomobila zvišalo tudi za več tisoč dolarjev.

Nove carine bodo vplivale tudi na cene čevljev in oblačil.

Vrednost delnic podjetij, ki izdelujejo oblačila in tekstil ter se zanašajo na poceni delovno silo, denimo na Kitajskem in v Vietnamu, se je v četrtek precej znižala. Delnice proizvajalca športnih oblačil in opreme Nike so potonile za več kot 13 odstotkov, trgovca z oblačili in dodatki Gap pa za več kot 20 odstotkov.

Zaradi novih carin bo uvoz iz Kitajske in Vietnama po novem obdavčen s 54 oziroma 46 odstotki.

Yalovo raziskovalno središče Budget Lab je ocenilo, da se bodo zaradi ameriških carin oblačila in tekstil podražili za 17 odstotkov, je poročala AFP.

Njihovi raziskovalci so izračunali tudi, da bi se lahko stroški povprečnega ameriškega gospodinjstva zaradi vseh carin, ki jih je letos napovedal Washington, na letni ravni povečali za skupno 3800 dolarjev.

7.55 Trump po napovedi carin dopušča možnost pogajanj z državami

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek po napovedi carin na uvoz v ZDA iz vsega sveta v pogovoru z novinarji dejal, da bi bil pripravljen na pogajanja o carinah, a le pod pogojem, da ZDA v zameno dobijo "nekaj dobrega". Kot primer je navedel ameriški prevzem družabnega omrežja TikTok, ki je v lasti kitajskega podjetja ByteDance, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ameriški predsednik je v preteklosti že omenil možnost nižjih carin za Kitajsko, če bo ta privolila v prodajo platforme ameriškemu kupcu. "S TikTokom imamo situacijo, v kateri bo Kitajska verjetno rekla: 'Odobrili bomo posel, toda ali boste kaj storili glede carin?'" je še povedal novinarjem.

Prepričan je, da so ZDA s carinami dobile "veliko moč" za pogajanja. "Postavili smo se v voznikov sedež. Če bi nekatere od teh držav (...) prosili, naj nam naredijo uslugo, bi rekle ne. Zdaj pa bodo za nas naredile vse," je dodal. Pričakuje tudi, da bodo številna podjetja po uvedbi carin preselila proizvodnjo v ZDA.

Prav tako je vztrajal, da bodo delnice in ameriško gospodarstvo doživeli razcvet, čeprav so se trgi zaradi njegovih carin znašli na udaru. "To je pričakovano," je dejal o odzivu trga. "Pacient je bil zelo bolan. Gospodarstvo je imelo veliko težav. Šlo je skozi operacijo. Gospodarstvo bo v razcvetu. Bilo bo neverjetno," je še dodal.

Trump je v sredo napovedal uvedbo 10-odstotnih carin na uvoz blaga iz večine trgovinskih partneric, na uvoz iz približno 60 držav, za katere njegova administracija meni, da imajo najbolj nepoštene trgovinske odnose z ZDA, pa še višje. Za uvoz iz EU bodo veljale 20-odstotne carine, za Združeno kraljestvo pa 10-odstotne. Carine bodo v veljavo stopile v soboto.

6.58 IMF: Trumpove carine grožnja svetovni gospodarski rasti

"Treba se je izogibati ukrepom, ki lahko dodatno škodijo svetovnemu gospodarstvu. ZDA in njihove trgovinske partnerje pozivamo, naj konstruktivno sodelujejo pri reševanju trgovinskih napetosti in zmanjšanju negotovosti. Ugotovitve svoje ocene bomo delili v poročilu o svetovnih gospodarskih obetih (WEO), ki bo objavljeno v času spomladanskih srečanj IMF in Svetovne banke ta mesec v Washingtonu," je sporočila Georgieva.

Medtem ko bodo svetovno gospodarstvo posledice Trumpovih carin šele doletele, pa so bili prvi na vrsti finančni trgi. Industrijski indeks Dow Jones je v četrtek v New Yorku padel za skoraj štiri odstotke, širši indeks Standard & Poor's 500 za skoraj pet odstotkov, Nasdaq pa za skoraj šest odstotkov. To so najhujši padci od marca 2020, ko je izbruhnila pandemija covida-19.

Potem ko je v sredo napovedal uvedbo desetodstotnih carin na uvoz z vsega sveta in za nekatere države še višje, se je Trump v četrtek umaknil iz Washingtona na svoje floridsko posestvo. V nasprotju s predstavniki svoje vlade pa je na poti tja že dopustil možnost pogajanj z državami po svetu glede znižanja carin.

Ameriški minister za trgovino Howard Lutnick je pred tem zavrnil možnost izjem za določene države, gospodarski svetovalec Peter Navarro pa je dejal, da ne bo nobenih pogajanj.

Zaradi Trumpove poteze je čez noč izpuhtelo v zrak več tisoč milijard dolarjev vrednosti delnic ameriških podjetij, kar je hudo prizadelo tudi zasebne pokojninske sklade, ki imajo naložbe v delnicah.