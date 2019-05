Slovenski kegljači v četrtfinalu SP na Češkem

Slovenska moška kegljaška reprezentanca je na ekipnem svetovnem prvenstvu v čeških Rokycanyh premagala Dansko s 7:1 (3797:3335) in se tako z drugo zmago v skupini A že uvrstila med najboljšo osmerico. Slovenci se bodo v četrtek pomerili s Slovaki, ki so bili danes boljši od Francozov s 6:2 (3720:3550), dvoboj pa bo odločal o prvem mestu v skupini.

Slovenski selektor Bojan Pihlar je tokrat ponudil priložnost tudi Timiju Jurančiču in Gregorju Bajžlju, ki nista igrala na prvi tekmi s Francozi. Prvi je opravil svojo nalogo, kot je treba, Bajželj pa ni bil na dovolj visoki kakovostni ravni in je edini izgubil, in to z Jonasom Windigom Soskovom (558:561).

Ostali so kegljali zelo dobro, posebej Primož Pintarič, ki je dosegel odličen rezultat (680), za njim pa Uroš Stoklas (647), Timi Jurančič (645), Janže Lužan (644) in Anže Blaž (623).

Slovenske kegljačice, ki so prav tako že med osmerico, čaka v sredo še zadnja tekma v skupini D. Pomerile se bodo z Madžarkami za prvo mesto v skupini. Selektor Albin Juvančič pričakuje še boljšo igro Slovenk kot s Francozinjami, ki bi jih popeljala do nove zmage.

