Slovenci za štiri keglje zgrešili polfinale

Slovenski kegljači so na SP obstali v četrtfinalu. Foto: Reuters

O končnem zmagovalcu je odločala zadnja skupina tekmovalcev. Aleš Blaž je kar s 4:0 (640:575) premagal Mušeja (zamenjal ga je Fridl), naš najboljši Janže Lužan pa je bil hud boj z Bolančo. Potreboval je zmago, saj bi bil v tem primeru končni izid 4:4, vendar bi imeli Slovenci boljšo razliko v setih. Lužan je izgubil s 677:680.

Poleg Lužana je bil v naši zasedbi drugi najuspešnejši Timi Jurančič s 661 podrtimi keglji, za njim pa še Franci Velišček s 657, Aleš Blaž s 640, Uroš Stoklas s 618 in Primož Pintarič s 600 keglji. Drugi pari v četrtfinalu so Srbija - Avstrija, Madžarska - Slovaška in Nemčija - Češka.

Slovenske kegljačice se bodo v četrtfinalu pomerile z Nemkami, ki veljajo za resne kandidatke za eno od kolajn. Selektor Albin Juvančič se nadeja precej boljši igri deklet kot na tekmi z Madžarkami, kljub temu pa bi bila zmaga naših presenečenje. Drugi pari so Hrvaška - Srbija, Češka - Romunija in Madžarska - Avstrija.