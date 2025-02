Sloveniji prva zlata medalja na kegljaškem EP

Brigitte Strelec je v prvem krogu premagala Srbkinjo Jasmino Rašković z 2:0, v drugem Renato Kozlina iz BiH z 2:0, v četrtfinalu Čehinjo Jano Braunovo z 2:0, v polfinalu Madžarko Hari Boglarko z 2:1 in v finalu Slovakinjo Jano Poliakovo z 2:1. Dva Slovenki sta izpadli že v prvem krogu. Eva Sajko s Kozlino z 1:2, Nataša Radič pa je izpadla proti Avstrijki Ramoni Lienbacher prav tako z 1:2.

Žiga Požar je bil uvodoma boljši od Poljaka Michalaka Jedrzeja z 2:0, v drugem krogu od Čeha Jana Mecoroda z 2:1. V četrtfinalu je premagal Senada Jogunčića iz BiH z 2:0 in si tako že zagotovil bronasto odličje. Avstrijec Matthias Zatschkowitsch mu je potem preprečil uvrstitev v finale (1:2). Evropski prvak je postal Slovak Jan Bina. Matej Lepej je prišel do drugega kroga in moral priznati premoč domačinu Čongorju Baranju z 0:2. Kristjan Mijatovič pa je izpadel že v prvem krogu.

Že v sredo je Slovenija dobila prvi medalji na EP. V tekmovanju mešanih dvojic sta Strelec in Lepej osvojila srebrno kolajno. Med kegljači do 23 let sta Tea Repnik in Vid Ponebšek prav tako osvojila srebro.