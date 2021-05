Veslači po vozovnice za Tokio v Luzern

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švicarski Luzern bo od sobote do ponedeljka gostil olimpijske kvalifikacije v veslanju. Za nastop na igrah se bosta potegovali tudi dve slovenski posadki - Rajko Hrvat v skifu ter Jaka Čas in Nik Krebs v dvojcu brez krmarja. Na igre v Tokiu se bosta uvrstili najboljši dve posadki iz vsake discipline.

Možnosti slovenskih veslačev so zelo majhne in vse kaže, da bo eden najuspešnejših slovenskih športov po osamosvojitvi bržkone še drugič zaporedoma ostal brez predstavnika na olimpijskih igrah.

Hrvat, sicer eden najizkušenejših veslačev v Sloveniji, se bo namreč iz lahkega skifa preselil med "težke enojce". To sezono še ni bil prepričljiv. Z osmim mestom pred 14 dnevi na svetovnem pokalu v Zagrebu je sicer dobil slovenske interne kvalifikacije za nastop na luzernskem Rdečem jezeru, a s samo končno uvrstitvijo ni prepričal. Tudi na evropskem prvenstvu v Vareseju je ostal brez velikega finala med lahkimi čolni.

Skupaj je prijavljenih 26 skifistov, veliki favorit za eno od dveh prostih mest pa je Poljak Natan Wegrzycki-Szymczyk, letos že tretji na EP v Italiji.

Čas in Krebs sta pred dvema tednoma na svetovnem pokalu na Jarunu v hrvaški prestolnici zasedla peto mesto. V Švici se bosta za dve olimpijski vozovnici borila v konkurenci 14 posadk. Imata težke nasprotnike, saj so med drugim prijavljeni čolni iz tradicionalno močnih Velike Britanije, Nemčije in Nizozemske ter v preteklosti že uspešne posadke Madžarske.

"Vsekakor nismo med favoriziranimi čolni, a gremo iskat priložnost. Forma je v vzponu in morda komu že tukaj uspe najti priključek k najboljšim in presenečenje je vedno možno," pred potjo v Švico ostaja optimističen novi selektor veslaške reprezentance Jan Ilar.

Kot pravi, od obeh čolnov pričakuje vsaj boj za finale. "Tam bo boj za dve prosti mesti res zelo zahteven izziv, saj na kvalifikacije vedno pridejo tudi posadke, ki se jim je zaradi smole, poškodbe, bolezni ali pa česa drugega izmuznila neposredna uvrstitev na igre."

Na Rdečem jezeru bodo predtekmovanja in repasaži v soboto, nedelja je rezervirana za četrtfinale in polfinale, končne odločitve pa bodo na sporedu v ponedeljek dopoldne.

Preostale slovenske veslače konec tedna čaka nastop na tradicionalni prvomajski regati na Bledu.

