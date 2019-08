Veliko priznanje za slovensko padalko. Irena Avbelj v mednarodni hram slavnih.

V tovrstni hram slavnih vsako leto vstopi okoli deset oseb, ki so s svojimi izjemnimi dosežki in dejanji zaznamovali športno padalstvo.

Letos je ta čast med drugim doletela nekdanjo telovadko, plavalko in potapljačico iz Ljubljane, ki je največje sledi pustila prav v padalstvu in paraskiju ter na največjih civilnih in vojaških mednarodnih tekmovanjih na svetu in v Evropi osvojila kar 20 odličij zlatega, 11 srebrnega in šest bronastega leska.

Avbljeva je za svoje izjemne dosežke leta 2006 prejela Bloudkovo nagrado, najvišje državno priznanje na področju športa v Sloveniji.

Avbljeva je na evropskem prvenstvu v Kikindi 2011 utrpela hude poškodbe ob nesreči, ko so ji dve sekundi pred pristankom odpovedali mehanizmi za pristajanje. Ob okrevanju je prestala 18 operacij na levi nogi, desnem kolenu in hrbtu. Zaradi poškodb je morala končati kariero in se tudi invalidsko upokojila.

Poleg Avbljeve bodo letos v padalski hram slavnih vstopili še Chuck Collingwood, Kate Cooper-Jensen, Alan Eustace, John P. Higgins, Tom Sanders in Deke Sonnichsen iz ZDA, Patrick De Gayardon iz Francije, Andy Keech iz Avstralije in John "Lofty" Thomas iz Velike Britanije.