"Veliko je ljudi, ki bi radi odpovedali vse"

Slovenski slalomisti so eni izmed tistih, ki lahko na olimpijskih igrah v Tokiu merijo na najvišja mesta. Jasno je, da imajo v vseh kategorijah možnost za medaljo. Pred tem jih čaka še kar nekaj izbirnih tekem, a vse skupaj otežuje svetovna pandemija covid-19.

Poskušali se bodo držati svojega koncepta

Po besedah Jelenca se bodo pri kajakaški zvezi poskušali držati svojega koncepta izbirnih tekem. Kako natančno bodo to izpeljali, ta trenutek še ne vedo. Še vedno drži, da bo zadnje sito za izbiro slovenskih potnikov v Tokio evropsko prvenstvo v Ivrei v Italiji, ki naj bi se začelo 6. maja.

"V pravilih imamo zapisano, da za izbiro olimpijske reprezentance ne potrebujemo mednarodne tekme oziroma primerjave z mednarodno konkurenco," nam je povedal Andrej Jelenc, direktor Kajakaške zveze Slovenije. Ta upa, da bodo 17. in 18. aprila vendarle lahko izpeljali tekmo v Tacnu. Takrat naj bi se zaprtje države pri nas že končalo.

Stroge protokole so sprejeli že pred mesecem

Na slovenski krovni zvezi so že pred mesecem potrdili protokol. To pomeni, da vse člane ekip testirajo vsak teden. "Prav tako bo od ponedeljka Tacen zaprt, kar pomeni, da so lahko tam le tekmovalci in trenerji. Mi smo že pred mesecem dni potrdili, da bomo imeli v času izbirnih tekem stroge protokole."

Veliko bo prepričevanja in argumentiranja

Ravno tako še ni povsem jasno, ali bodo Italijani lahko organizirali evropsko prvenstvo v Ivrei. Andrej Jelenc je tudi vodja slalomskega komiteja na Evropski kajakaški zvezi (ECA). "Italijani imajo do 5. aprila 'lockdown' in 6. aprila bomo videli, kakšni bodo pogoji za vstop v Italijo. Po tem se bomo na evropski zvezi odločili, ali dokončno potrdimo prvenstvo ali ne. Veliko ljudi je, ki bi radi odpovedali vse. Njim je treba stvari argumentirati, da lahko tekme vseeno izpeljemo in s protokoli nadzorujemo zadeve. Tako kot povsod je tudi v športu veliko lobiranja ter takšnih in drugačnih interesov."

Težave tudi s treningi na olimpijski progi

Težave so tudi s termini treningov na olimpijski progi. Sprva so rekli, da bo trening mogoč od 17. maja do 3. junija, a so ta termin Japonci, sicer za zdaj še neuradno, umaknili. Zdaj se pogovarjajo o tem, da bi bil trening mogoč šele 14 dni pred dnevom, ko bi šli tekmovalci lahko v olimpijsko vas. Tekmovalci bodo šli v olimpijsko vas sicer šele pet dni pred svojo tekmo.

"To pomeni, da slalomisti v olimpijsko vas ne morejo pred 20. julijem. Zdaj se pogovarjajo, da bi jim dali možnost, da bi lahko trenirali 8. julija, v tem času pa bi bili v mehurčku v enem izmed tamkajšnjih hotelov. Dvajsetega julija bi se iz hotela preselili v olimpijsko vas. To je zdaj samo ena izmed možnosti. Ne vemo še, kako bodo vse skupaj izpeljali. Še marsikaj se lahko zgodi v tem času," nam je še razkril Jelenc.