Veliki strelski obračun v Ljubljani

Prvi dvoboj je bil tekaške narave: pomerila sta se najhitrejši Slovenec, nekdanji šprinter Matic Osovnikar, in paraatlet Sandi Novak, ki kljub slepoti dosega izvrstne rezultate v maratonu. Slavil je paraatlet.

V odbojki sede sta se pomerili ženska reprezentanca odbojke sede in zasedba Slovenia United, ki sta jo okrepila tudi nekdanja asa Samo Miklavc in Rok Satler.

Slavila je Živa Dvoršak

V tretjem dvoboju sta pred tarčo stopila strelka Živa Dvoršak, dvakratna udeleženka olimpijskih iger (London 2012 in Rio de Janeiro 2016), ter parastrelec Franc Pinter, ki lovi svoj osmi nastop na paraolimpijskih igrah, kjer je osvojil že štiri kolajne. Slavila je Živa Dvoršak.

"Dana nama je bila zanimiva naloga. Poskus plus pet strelov z lastno puško in potem zamenjava orožij. Specifična izkušnja, ki jo narekuje malo število strelov, pa tudi časa za samo pripravo na streljanje bo manj. Zanimivo bo tudi menjati samo puško. Nekateri mislijo, da samo primeš orožje nekoga drugega in streljaš. V resnici pa ima vsaka puška tako specifične nastavitve, da je potrebnega kar nekaj časa, da se navadiš," je uvodoma izziv pokomentirala Živa Dvoršak. Oba sta se izziva sicer lotila optimistično, prepričana o svoji zmagi.

Dvoršakova se je s streljanjem začela ukvarjati leta 2004, ko se je na strelišče odpravila z bratom. "Takrat je bila to bolj njegova želja, njegovo zanimanje, niti vedela nisem, da to obstaja. Poskusila sem in sem ostala. Vedno sem bila bolj športni tip, preizkušala sem različne športe. Verjetno mi je bilo všeč tudi to, da gre za individualni šport. Vedno sem se raje zanašala sama nase, da sem bila neodvisna od drugih. Strelstvo je prišlo v nekem obdobju, ko sem res nekaj potrebovala, pri tem sem tudi ostala," je menila Živa Dvoršak.

Natančnost, disciplina, koncentracija in pogum

V Sloveniji uspešne rezultate dosegajo tako naši strelci kot tudi parastrelci. Parastrelstvo, ki je paraolimpijski šport od iger v Torontu leta 1976, je izjemen preizkus športnikove koordinacije, natančnosti, ravnotežja in psihološke trdnosti. Parastrelci in parastrelke so razdeljeni v dve kategoriji glede na vrsto invalidnosti. Parastrelstvo je najuspešnejši slovenski paralimpijski šport, ki se lahko pohvali z največjim številom kolajn z velikih tekmovanj.

Na paralimpijskih igrah v Riu sta z zlato in srebrno kolajno razveselila Veselka Pevec in Gorazd Tiršek v kategoriji SH2, naša parastrelska vrsta pa je od leta 1996 na paraolimpijskih igrah vsakič osvojila vsaj eno kolajno.

Naš znani in priljubljeni športnik-invalid Franci Pinter ima za seboj bogato športno kariero kot vrhunski strelec. Izkušenj mu tako nedvomno ne manjka. Pravi, da mora biti strelec predvsem natančen, discipliniran. "Imeti mora veliko koncentracije, hkrati pa tudi dovolj poguma v danem trenutku," razloži.

Pomen psihološke priprave

V parastrelstvu tekmuje že od leta 1991, ko je osvojil prvo kvoto za paraolimpijske igre v Barceloni. "Parastrelstvo je šport, ki zahteva celovito pripravo, da obvladaš svojo telo. Takrat šele pridejo rezultati. Natančnost je seveda vodilo vsega, doseči pa jo je mogoče le s trdim vsakodnevnim delom in rutino," razlaga.

Poudarja, da vsak šport od športnika zahteva maksimalno žrtvovanje. Omenja tudi velik pomen športne psihologije. "Na strelišče se je treba odpraviti s prazno glavo, zaupati je treba materialu, sebi in trenerjem. Delo s psihologom je takisto del trenažnega procesa. S psihologom smo sicer začeli sodelovati že leta 1995, najprej z Maksom Tuškom, nato z Matejem Tuškom in Katarino Barbarič, v tem trenutku pa ne sodelujemo s psihologi. V dolgoletni karieri sem zdaj prišel do te točke, da ne potrebujem posebne rutine pred tekmami. Je pa vsekakor pomembno, da na linijo prideš spočit, brez nepotrebnih misli," pripoveduje Franci Pinter.

Popolna mera zadržanosti in odločnosti

Tudi Dvoršakova navaja pomen psihološke priprave. "V preteklosti sem sodelovala s psihologom, danes pa si pomagam predvsem s preteklimi izkušnjami in pridobljenim znanjem. Uporabljam različne tehnike za umirjanje pred tekmo in si poskušam dogodek čim bolj vizualizirati. Med tekmo so pomembna tudi hitra umirjanja, ki nastopijo v kriznih trenutkih na linijah. To so tako imenovani zasilni izhodi, ki na primer obsegajo preusmeritev koncentracije na dihanje, na umirjanje srčnega utripa. Skozi različne korake preusmeriš pozornost nazaj na streljanje," razloži Dvoršakova.

Dodaja, da mora biti strelec v prvi vrsti natančen, discipliniran, imeti mora veliko mero koncentracije, hkrati pa tudi dovolj poguma v danem trenutku. Akcija v mirnem trenutku jo pri tem športu najbolj pritegne. Meni, da ima prav v iskanju pravega ravnovesja akcije in mirnosti še največ prostora za napredek. "Želim ga doseči večkrat in hitreje. Da na liniji preprosto ujamem pravo mero zadržanosti in odločnosti hkrati," razlaga Živa Dvoršak.

Pomen rutine

Kako pa se Živa Dvoršak umiri pred tekmo? "Predvsem z rutino. Da imam speljan proces priprave na tekmo, postavitve stvari, da gre vse po utečenih korakih, da ne razmišljam o tem, kaj moram storiti. Skratka, da vse steče in da lahko mirno, brez nepotrebnega razmišljanja, odidem potihoma na linijo in tam naredim svoje," odgovarja.

In kaj meni o pomenu "tajminga" pri streljanju? "Vsak strelec ima svojega. Ni nobenega pravila, da bo nekdo, ki strelja hitro ali počasneje, zaradi tega boljši. Vsak strelec ima svoj način proces izdelave strela. Najboljši je tisti, ki se približa svojemu optimalnemu tajmingu in to uspe uspešno 60-krat ali 120-krat izvesti na tekmi," razloži Dvoršakova, ki si želi, da bi bila tako strelstvo kot parastrelstvo še bolj medijsko prepoznavna.

Mnogo več kot statično streljanje v tarčo

"Razumem, da so nekateri športi bolj priljubljeni … Pa vendar, ljudje so navdušeni, ko spoznajo dinamiko našega športa in so prijetno presenečeni, ko uvidijo, da ne gre samo za statično streljanje v tarčo," omeni.

Pa so punce boljše? "Seveda (smeh, op. p.). Šalo na stran – menim, da so rezultati enakovredni, kar se kaže tudi na tekmovanjih," pove Živa Dvoršak.

Kakšen pa je v strelstvu pomen kondicijske priprave? "Težimo k splošni pripravljenosti, brez ciljnih vaj iz fitnesa. Torej splošna fizična kondicija z dodatki vaj za stabilizacijo telesa. Vse to izvajamo trikrat, štirikrat na teden, po občutku in ritmu zdravega načina življenja," pove.

Navdih drug drugemu

Oba športnika drug do drugega čutita neizmerno spoštovanje. "Živa je res vrhunska športnica, strelka, ki živi za streljanje. Uživa, ima tudi podporo. Verjamem in upam, da ji bo uspelo priti tudi na olimpijske igre. Od začetka je bil moj vzornik Rajmond Debevec, zdaj je to Živa Dvoršak," o Živi pravi Franci Pinter.

"Ančo je z vsemi izkušnjami in uspehi, ki jih je dosegel v življenju, res neverjeten in tudi moj vzornik. Tako kot Rajmond Debevec je veliko dosegel za slovensko strelstvo ter se mu lahko postavi ob bok. Vedno mi je bilo čast streljati ob njem, tudi ob drugih parastrelcih. Vlečejo me naprej, upam, da tudi jaz njih. Skupni treningi nam dajejo možnost rasti, napredka, druženja, super je stopiti z njimi na strelsko linijo. Tudi kar zadeva družbo, je vedno zabavno. Sicer sama nenehno spremljam vrhunske strelce, spominjam se, kako sem v mlajših kategorijah stala za vrhunskimi strelci in od vsakega nekaj pobrala," pripoveduje Živa Dvoršak.

Komentar obračuna

Kot rečeno, se je njun obračun končal z zmago Žive Dvoršak, ključna razlika pa je bila, ko sta tekmovalca zamenjala puški.

"Pokazalo se je, da ne znava streljati z nasprotnikovo puško. (smeh, op. p) Tako kot sem rekla na začetku: težko je v tako kratkem času pripraviti telo, da se umiri, da najdeš pravi položaj za streljanje. Danes se je tako izkazalo, da je predpriprava zelo pomembna. Ni lahko priti na strelišče in čez par minut že držati puško v rokah ter ustreliti vrhunski rezultat," meni Živa Dvoršak.

"Malo sem presenečen in razočaran nad svojim streljanjem. Prepričan sem bil, da mi bo, sodeč po rezultatih na treningih, uspelo zmagati. (smeh, op. p.) Kapo dol, zatresla se mi je roka, Živa je zmagala suvereno in sem vesel zanjo," pa je obračun pokomentiral Franci Pinter.

Misel na Tokio 2020

Oba strelca letos, jasno, čakajo bolj pomembni obračuni, vse njune misli pa so seveda že usmerjene proti olimpijskim in paraolimpijskim igram v Tokiu prihodnje leto. Verjamemo, da nas bosta več kot uspešno zastopala. Franci Pinter Ančo sicer v tem tednu nastopa na tekmi svetovnega pokala v Osijeku, ki šteje kot kvota za paraolimpijske igre.

