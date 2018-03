V Walesu bo pokalo: britanski tank obljublja kri, Novozelandec zmago

Anthony Joshua vs. Joseph Parker

V soboto okoli 23. ure bomo na štadionu Milenium v Cardiffu, ki sprejme 75 tisoč duš, priča novemu boksarskemu spektaklu dveh težkokategornikov. Nosilec treh pasov za svetovni naslov (WBA, IBF in IBO) Anthony Joshua bo skušal v svoj žep pospraviti še tistega po različici WBO, ki je od decembra 2016 v lasti odličnega in še vedno neporaženega Novozelandca Josepha Parkerja.

Pred borcema je le še današnje simbolično tehtanje, potem pa se bo začelo odštevanje minut pred sobotnim spektaklom na razprodanem štadionu Milenium v Cardiffu.

Čeprav je Joshua favorit, Parkerja ne gre odpisati, saj gre za zelo neugodnega in tehnično izjemno podkovanega borca, ki bi lahko, o tem so prepričani vsi strokovnjaki, favoriziranemu Angležu povzročil številne nevšečnosti, tudi take, ki bi ga na koncu pripeljale do zmage.

Kdo bo zmagal? Anthony Joshua 65,38% +

Joseph Parker 34,62% +

Se Joshua res boji?

Anthony Joshua in Joseph Parker imata skupaj 44 zmag, poraza še ne poznata. Foto: Reuters "Sem mlad, lačen in pripravljen kot še nikoli do zdaj. Moja hitrost se je vrnila, vse skupaj boste videli v soboto," je na odprtem treningu dejal optimistični 26-letni Novozelandec, ki verjame, da se ga Joshua boji.

"Deluje jezen in nervozen. Z mojo ekipo smo mu zlezli pod kožo, to se vidi na daleč. Veselim se, da bom svoj rekord ohranil nedotaknjen. Joshua, se vidimo, naj se vojna začne," je še sporočil Joshui, ki je po težavah s komolcem zdaj spet pravi in napoveduje zmago.

"Nisem se še odločil, kako, mogoče z nokavtom, mogoče po točkah. Bomo videli, kako se bo tekma odvijala."

Parker je zadnje tri dvoboje dobil šele po sodniški odločitvi, Joshua na drugi strani še nikoli ni boksal 12 rund. Vse zmage si je priboril že prej, tudi tisto legendarno na Wembleyju nad Vladimirjem Kličkom. Ukrajinca je aprila lani podrl v 11. rundi.

Joshua obljublja kri

O svoji zmagi je seveda prepričan tudi Joshua, ki je za svojih 20 zmag potreboval le 64 rund. "Tudi sam težko povem, kako se bo dvoboj zapeljal. To ne ve nihče, a vem, da bo veliko krvi in dobrih kombinacij. Kot ste slišali, imam obe roki hitri in tega ponavadi pri težkokategornikih ne vidiš. Če bi imel odveč 20 dolarjev, bi stavil na svojo zmago z nokavtom."

Anthony Joshua se je bolj kot fizični pripravi posvečal tehniki. Foto: Getty Images