V Soči je potekal Parafest - dan športa invalidov: "Meni je šport odprl svet" #video

V Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS - Soča v Ljubljani so danes s Parafestom obeležili dan športa invalidov, ki se ga je med drugim udeležilo kar nekaj znanih športnih osebnosti. Na dogodku so opozorili, kako pomemben je šport za osebe s posebnimi potrebami, predstavili pa so tudi nekatere parašporte.

Šport osebam s posebnimi potrebami ponuja možnost za razvijanje sposobnosti, krepitev samopodobe in zviševanja kakovosti življenja. Da pa se nekdo začne gibati mora najprej športne aktivnosti sploh poznati, zato so v ta namen Zveza za šport invalidov Slovenije - Paralimpijski komite, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča ter Lidl Slovenija pripravili Parafest - dan športa invalidov.

"Vsak človek ima svojega idola in tako ga imajo tudi parašportniki, a kot imam sam izkušnje s tem, bi rekel, da so oni veliki junaki in vsem športnikom dajejo motivacijo in spodbudo, so športniki v praven pomenu besede. Vesel sem, da se tudi invalidne osebe odločajo za šport. Šport daje samozavest in voljo do življenja," je pomembnost ukvarjanja s športom potrdil tudi selektor slovenske moške košarkarske reprezentance Rado Trifunović.

"Vesel sem, da se tudi invalidne osebe odločajo za šport." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na dogodku so uspešni slovenski športniki invalidi predstavili najbolj priljubljene parašporte - curling na vozičkih, parakolesarstvo, boccio, odbojko sede, košarko na vozičkih, paraplavanje in športni paraples -, v katerih so se pacienti na URI - Soča in ostali obiskovalci lahko preizkusili. Pridružili so se jim tudi sedanji in nekdanji vrhunski športniki, med njimi tudi odbojkarice in odbojkarji Calcit Volleya, ki so se preizkusili v odbojki sede.

"Danes je bilo to zame prvič in je bila enkratna izkušnja. Vsak, ki ima priložnost, naj se preizkusi, stvar je zelo naporna. Na videz je mogoče videti zelo podobna naši odbojki, a je težko biti ves čas na zadnjici in se premikati. Tisti, ki igrajo in trenirajo odbojko sede, so res mojstri," je dejal libero Klemen Hribar.

"Na videz je mogoče videti zelo podobna naši odbojki, a je težko biti ves čas na zadnjici in se premikati." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Telesne ovire ne smejo biti prepreka za ukvarjanje s športom, s čimer se strinja tudi Breda Košir, ki je pred dobrim letom začela trenirati paraples v paru, pri čemer je njen soplesalec na vozičku. "Če ima ena oseba neko nezmožnost, to ne pomeni, da nečesa ne more narediti, ampak mora to nezmožnost spremeniti v zmožnost in dokazati sebi in drugim, da lahko nekaj naredi. V našem primeru pri plesu to torej ne pomeni, da če si na vozičku, da ne moreš plesati, ampak se to še vedno da," je prepričana Breda Košir.

Dokaz, da se vse da, je tudi nekdanji košarkarski reprezentant Miha Zupan. "Sem med gluhimi in na ta način sodim tudi v šport invalidov, zato vem, kako je to, nekateri so slepi, gluhi, na vozičku ali imajo druge ovire. Veliko mi pomeni, da ostalim mladim lahko pokažem podporo. Ne glede na ovire imajo zmožnosti in gredo lahko naprej. Upam, da bo ta dogodek postal tradicionalen," pravi Zupan, ki je kot prvi gluhi igralec zaigral v elitnem klubskem košarkarskem tekmovanju evroligi.

"Ne glede na ovire imajo zmožnosti in gredo lahko naprej." Foto: Vid Ponikvar

Kaj vse ukvarjanje s športom ponuja mladim in kako lahko to spremeni življenje, se strinja tudi slovenski paraolimpijski plavalec Darko Đurić: "Meni je šport odprl svet, zaradi športa sem veliko potoval in spoznal veliko ljudi. Uspešnejši kot sem, več možnosti se mi odpre. Bi pa vsem priporočil, da se ukvarjajo s športom, ne zaradi uspehov, ampak zaradi tega, kar šport daje, izkušnje in lepe spomine."