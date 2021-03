V nedeljo brez uspeha v Taškentu

Slovenski judoisti so na grand slamu v Taškentu v nedeljo hitro sklenili tekmovanje. Zmage se je veselil le Enej Marinić. Uspeh reprezentance tako ostaja sobotno drugo mesto Andreje Leški v kategoriji do 63 kg in peto mesto Anke Pogačnik v kategoriji do 70 kg. Patricija Brolih je bila v kategoriji do 78 kg na pragu uspeha v boju z Belgijko Sophie Berger, a je slednja v končnici obrnila potek.