V Lievinu na EP v badmintonu tudi slovenski ekipi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Lievinu v Franciji bo med 11. in 16. februarjem žensko in moško ekipno evropsko prvenstvo v badmintonu. Za naslov v moški konkurenci se bo potegovalo 34 ekip, v ženski pa 29, v obeh konkurencah ima zastopstvo tudi Slovenija z mladima ekipama.

Slovensko moško izbrano vrsto sestavljajo Miha Ivančič, Rok Jerčinovič, Andraž Krapež, Gašper Krivec in Tilen Zalar, žensko pa Nika Arih, Nina Kotar, Petra Polanc, Lia Salehar in Kaja Stanković. Prvi se bodo na parket dvorane Stade Couvert podali moški, ki jih v torek v sedmi predtekmovalni skupini naprej čaka dvoboj z Ukrajino, potem pa še z Norveško. Slovenke se bodo v torek v skupini 6 pomerile s Čehinjami, v sredo pa sledi dvoboj s Turkinjami, medtem ko Slovence v sredo čakajo Portugalci. Zadnji dan predtekmovanja, v četrtek, se bosta tako moška kot ženska reprezentanca pomerili še s finsko izbrano vrsto.

"Nekateri naši igralci so prisotni na mednarodnih tekmovanjih, nekateri pa niso, zato ne vemo, koliko bomo konkurenčni. Najboljšim zagotovo ne, je pa nekaj ekip, s katerimi bi lahko igrali. Fantje bi se lahko kosali z Norvežani, mogoče s Portugalci, dekleta pa s Čehinjami," meni vodja reprezentance Dušan Skerbiš.

V petek sledijo četrtfinalni dvoboji, v soboto polfinalni in v nedeljo finalni.

Prvenstvo poteka na dve leti in se igra v sedmem tednu leta. Na prejšnjem EP so naslov v Kazanu v obeh konkurencah osvojili Danci, Slovencev tam ni bilo, pred štirimi leti pa je na prvenstvu nastopila le moška reprezentanca in s tremi porazi končala prvenstvo v predtekmovanju.