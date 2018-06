Vodja tekmovalnega dela Kajakaške zveze Slovenije Jernej Abramič je pozitivno ocenil nastope slovenske reprezentance na končanem evropskem prvenstvu slaloma na divjih vodah. V Pragi je Peter Kauzer prišel do posamičnega naslova evropskega prvaka, kajakaši so bili v ekipni tekmi bronasti.

Po lanskem evropskem prvenstvu na domačih tleh v Tacnu, ko se Slovenija v posamičnih nastopih ni veselila kolajne, ji je to uspelo tokrat v češkem glavnem mestu. V ribjem kanalu na Vltavi je evropski prvak postal Peter Kauzer, ki se je po nekaj slabih nastopih na tej progi z njo končno spoprijateljil in pokoril evropsko konkurenco ter Čehom pokvaril državno prvenstvo.

Drugi dan je bil za slovensko ekipo slabši, saj so tako Urša Kragelj med kajakašicami, kot tudi Benjamin Savšek in Luka Božič med kanuisti v posamični konkurenci ostali brez uvrstitev v finale in s tem brez boja za kolajne. Kragljeva in Savšek sta bila 11., s čimer sta zgolj za mesto zgrešila finale najboljše deseterice. Ekipno so bile kajakašice devete, kanuisti pa peti.

Benjamin Savšek je obstal v finalu. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Po eni strani sem vesel sobote z eno medaljo in eno ekipno medaljo, ne vem pa kako naj komentiram štiri mesta na robu finala, ki niso peljala v zaključne boje. Upam, da smo s tem porabili vso nesrečo za to sezono, tako da bo od zdaj naprej dosti več sreče na naši strani, da bodo tekmovalci v finalu in da bodo tam lahko pokazali vrhunske rezultate," je prvenstvo uvodoma ocenil šef stroke Abramič in potarnal nad selektivnostjo proge.

"Tu je bila proga zelo selektivna, hitra, ogromno je bilo kazenskih sekund, veliko tudi takšnih 'mikronskih', zelo majhnih. Tudi pri Beniju, pri Luki in Urši, imeli so kazenske sekunde, ki jih na oko ne vidiš, jih pa vidiš s pomočjo tehničnega videa, ki je zdaj zelo dovršen. Težko je bilo sprejeti te sodniške odločitve, a tako pač je, dotiki so bili," je dejal Abramič, ki drugo leto zapored vodi slovensko izbrano vrsto.

Priložnosti za visoke uvrstitve bo še nekaj, vrhunec bo sledil konec septembra, na olimpijski progi iz leta 2016 v Riu de Janeiru, tam bo svetovno prvenstvo. "Mislim da se vsi tekmovalci dobro pripravljajo na sezono, prvi del je vedno evropsko prvenstvo, tako je tudi letos. Letos je bilo za nas malo razbremenilno, da ni bila tekma doma, upam, da bodo vsi še pokazali znanje na svetovnih pokalih, ki sledijo, rezultati ne bi smeli izostati. Vrhunec sezone sledi šele konec septembra, nekateri se bodo prav gotovo osredotočili na tisti cilj," je dejal Abramič, ki je vesel, da se prekaljenim slalomistom počasi priključujejo tudi mlajši.

Niko Testen prvič tekmuje za člansko državno reprezentanco. Foto: Sportida

Sledi štirinajst dni predaha

"Pozitivno je, da sta se ekipi priključila dva mlada tekmovalca, Martin Srabotnik in sploh Niko Testen, ki je prvič na članski tekmi. Verjamem, da fanta zmoreta in če bosta tudi na svetovnem prvenstvu zraven in pokazala kar znata, bosta zadovoljna in potem bom zadovoljen tudi jaz," je povedal Abramič.

Za ekipo v slalomu sledi zdaj po evropskem prvenstvu 14 dni predaha, skupaj s strokovnim vodstvom bodo posamezniki naredili analizo nastopov, hkrati pa se bodo že nadaljevale priprave na tritedenski ciklus svetovnih pokalov, ko si zapored sledijo Liptovski Mikulaš, Krakov in Augsburg. Konec avgusta bo na vrsti še drugi del svetovnega pokala, najprej s tekmo v Tacnu, potem še v Seu d'Urgelu in zaključek s SP v Riu.