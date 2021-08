Unukova v drugem krogu EP do prve točke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Laura Unuk je v drugem krogu odprtega evropskega prvenstva v šahu, ki poteka v Reykjaviku na Islandiji, dosegla edino zmago slovenskih predstavnikov in prišla do prve točke. Matej Šebenik in Jan Šubelj sta po zmagah v prvem krogu tokrat izgubila.