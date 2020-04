Tudi umetnostni drsalci ostali brez SP

Mednarodna drsalna zveza (Isu) je zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedala svetovno prvenstvo v umetnostnem drsanju v Kanadi. To bi prvotno moralo biti med 16. in 22. marcem v Montrealu, a so ga nato prestavili, zdaj pa ga dokončno odpovedali.

Predstavniki zveze so se danes sestali prek spleta in dognali, da izvedba ne bo mogoča. "To pa zaradi negativnega razvoja pandemije, kar je privedlo do človeške tragedije. Prav tako pa so prevelike tudi logistične zahteve," so zapisali pri Isuju.

