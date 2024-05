Tudi Tjaša Pintar v lov na olimpijsko vozovnico

"Cilj in želja sta nastopa na evropskem prvenstvu v Beogradu in olimpijskih igrah v Parizu. Danes je bil start še malce zaspan, saj sem doma šele teden dni in po dolgem poletu sem se morala spočiti in privaditi na časovno razliko, imela pa sem tudi nekaj težav s hrbtom. Časa je še nekaj in bomo videli. Mislim, da bom iz strta v start boljša," je po nastopu v Ljubljani za STA povedala plavalka, ki živi in trenira v ZDA.

Ta ni konkurirala za štafeto na februarskem svetovnem prvenstvu v Dohi, kamor zaradi slabše pripravljenosti ni odpotovala. "Motivacije mi nikoli ni manjkalo in vseskozi sem trenirala. Sem pa imela v zadnjem letu veliko nesreče z zdravjem in nikakor se nisem sestavila. Zadnjih nekaj mesecev pa sem bolj konstantna in lahko treniram."

Kot vsako leto, bo tudi letos poleti delala v Sloveniji in to spet z visokimi cilji. "Izjemno sem bila vesela, ko se je štafeta uvrstila," je še povedala Radovljičanka, ki glede na osebne rekorde in izkušnje verjame, da je pot na OI še enkrat dosegljiva, Vse pa bo jasno, čez tri tedne, ko se bo na tekmi v Kranju iztekel rok za lovljenje norm za EP.

Najostrejše tekmice za pot v Beograd bodo Hana Sekuti, Tia Primc, Nika Fain in Tara Vovk.

"Tudi zame bi bil to lep zaključek. Sicer se nikoli ne ve in veliko zarečenega kruha se poje, ampak mislim, da je to moja zadnja sezono," je še povedala plavalka, ki je na univerzi v Tennesseeju že zaključila magisterij iz športne psihologije, jeseni pa bo tam začela doktorski študij. Na univerzi še vedno tudi trenira, v zadnjem letu pa je pomagala v različnih plavalnih klinikah in predajala znanje mlajšim.

