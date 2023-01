Tudi državni rekord ni zadostoval za uvrstitev v finale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Živa Dvoršak in Luka Lukič sta na mednarodnem strelskem tekmovanju v Rušah postavila nov državni rekord na mešani ekipni tekmi v zračni puški. Slovenska naveza je zadela 627,0 kroga in za 0,3 kroga izboljšala teden dni staro rekordno znamko iz Trzina. Kljub temu se nista uvrstila v veliki finale, v konkurenci 30 ekip sta zasedla 14. mesto.

Živa Dvoršak je na današnji kvalifikacijski tekmi zadela 311,1, Lukič pa 315,9 kroga. V kvalifikacijah sta bila najboljša Francoza Julia Canestrelli in Brian Baudouin s 629,8 kroga, v finalu pa sta smetano pobrala njuna rojaka Oceanne Müller in Lucas Bernard Denis Kryzs.

Poleg naveze Dvoršak-Lukič sta bili danes tudi preizkušnji v zračni pištoli. V ženski konkurenci je za najboljši slovenski izid poskrbela Mojca Kolman, ki je s 562 krogi zasedla 24. mesto. Manja Slak (561) je osvojila 26., Majda Raušl (557) 30., Sara Ščuri (539) pa 34. mesto.

Na moški tekmi v tej disciplini je Jože Čeper (563) osvojil 28., Blaž Kunšek (562) 32., Martin Memon (545) 39., Matija Kecelj (533) pa 40. mesto.

Osrednji dogodek na največjem mednarodnem strelskem tekmovanju na slovenskih tleh bo v soboto, ko bo na sporedu ženska tekma z zračno puško na 10 metrov. Poleg najboljših slovenskih strelk Dvoršak, Klavdije Jerovšek in Urške Kuharič bodo nastopile tudi nekatere najbolj imenitne strelke na svetu.

Med njimi so tudi Francozinja Oceanne Müller, trenutno prva strelka na jakostni lestvici Mednarodne strelske zveze (ISSF), ter še nekatere strelke iz "top 10". Med njimi sta Romunki Laura-Georgeta Ilie in Roxana Sidi, Madžarka Eszter Meszaros in Čehinja Lucie Brazdova.

Preberite še: