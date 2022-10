Tudi Dragič in Marinič hitro z blazine

Prvi se je predstavil Dragič, ki je proti Romunu Vladutu Simonescuju le stopil na blazino, saj je tekmec zaradi bolezni nastop odpovedal. Nato je bil na vrsti prvi nosilec Guram Tušišvili iz Gruzije.

Dragič se je sicer predstavil z dobro borbo, poskušal tekmeca ukaniti z nekaj akcijami in s pripravo za met, a je izkušeni Gruzijec odgovoril na vse napade, po minuti in pol pa je izkoristil slabo zavarovan komolec slovenskega reprezentanta in v parterju dvoboj končal s končnim prijemom.

"Danes sem imel taktiko boljšo kot nazadnje, a imam premalo sparinga za tak dvoboj." Foto: Aleksander Gasser/STA

"Pred prvo borbo me je bog malo pogledal z neba. Da Romuna ne bo, nismo vedeli do tehtanja sinoči, sem pa na ta način dobil pomembne točke. Tudi za uvrstitev na masters. V drugi borbi pa sem imel prvega nosilca. Danes sem imel taktiko boljšo kot nazadnje, a imam premalo sparinga za tak dvoboj, čeprav se da premagati tudi njega. Gre za tekmovalca, ki dela vse, in po tem porazu ne smem biti žalosten. Ampak treba se bo stepsti, še boljše," je po tekmi povedal 29-letni Dragič.

Temu je dodal, da v tovrstnih bojih prav uživa. Pri slabših tekmecih uporablja svojo taktiko, tukaj pa pridobiva izkušnje. "Danes sem naredil napako, ko je vstopil. To sem pričakoval in vedel, a uspelo mu je narediti vzvod na komolec. Skušal sem se rešiti, a ta mala napaka je bila odločilna. Morda bi imel v daljši borbi več možnosti. Počutil sem se res dobro in bil sem pripravljen," je še dejal tekmovalec Impola, ki letos načrtuje še nastop na dveh večjih tekmah, če bo med 36 najboljšimi na svetovni lestvici, pa bo odpotoval tudi na masters.

Enej Marinič: Malo mi je zmanjkalo

Marinič je imel več sreče z žrebom in bil v uvodnem krogu prost, 27-letni Francoz Joseph Terhec pa je bil nato v drugem pretrd oreh. Predvsem po zaslugi hitrega dela nog je po izenačenem uvodu Mariniča vrgel kar dvakrat in po dveh minutah in 17 sekundah dosegel predčasno zmago.

"Je med najboljšimi 20 na lestvici, pobira kolajne ... Moj cilj je bila zmaga, a mi je malo zmanjkalo. Začel sem dobro, nato pa sem začel popuščati. Močno so me mučili živci in morda je bil to razlog. Fizično smo vsi dobro pripravljeni, psihološko pa je težje," je po porazu dejal 24-letni Mariborčan in dodal, da lahko pravo samozavest dobi le s čim več tekmami.

"Na manjših tekmah sem že marsikoga premagal. To moram prenesti tudi na velike tekme. Delno mi to že uspeva," je še dejal Marinič, ki ga čez dober teden dni čaka še tekma v Abu Dabiju: "Potem se bodo začele priprave na naslednje svetovno prvenstvo."

V četrtek, ko bo v Taškentu na sporedu ekipna tekma, Slovenija ne bo nastopila.