Brolihova obstala pred četrtfinalom SP, evropska prvakinja prehud zalogaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na svetovnem prvenstvu v judu v Taškentu je tudi Patricija Brolih v kategoriji do 78 kg obstala v osmini finala. Premagala jo je evropska prvakinja Alina Böhm iz Nemčije.

Prva tekmica 25-letne slovenske tekmovalke, v prvem krogu je bila prosta, v tukaj znameniti Humo Areni je bila Mongolka Erdenet Od Batbayar, ki prav tako ne sodi v ožji krog favoritinj za visoka mesta in je širšemu krogu ljubiteljev juda neznana.

Da je boljša, je Brolihova dokazovala skozi vse štiri minute, odločilno prednost pa si je priborila z metom po minuti in pol. Tudi v nadaljevanju so se priložnosti vrstile, a ji je v vsakem poskusu aktivne in atraktivne borbe zmanjkala malenkost za novo točko.

"Take borbe z neznanimi nasprotnicami so lahko najbolj nevarne, ker ne veš, kaj lahko pričakuješ. O ostalih tekmovalkah nekaj veš, tukaj pa te tekmica lahko še hitreje preseneti, saj sproti spremljaš, kaj dela, kako prime in kako njene napade preprečiti. Te borbe niso enostavne," je o tej tekmi povedala Brolihova.

Nemka dosegla zmago s končnim prijemom

Nemka Alina Böhm je končala sanje 25-letne Slovenke o višjih mestih na SP. Foto: Guliverimage Evropska prvakinja, 24-letna Nemka Alina Böhm, je tik pred tem zanesljivo izločila 34-letno Kubanko Kaliemo Antomarchi, lani bronasto na SP v Budimpešti, in razrešila vprašanje o naslednji tekmici.

Petindvajsetletna tekmovalka Bežigrada je imela po dobrem žrebu in zmagi v drugem krogu deveto mesto zagotovljeno, A vsaj na papirju ni bila brez možnosti za četrtfinale. V lanskem polfinalu grand slama v Abu Dabiju je sicer slavila Nemka, a po dolgem podaljšku, brez doseženega meta ter z izsiljenimi kaznimi.

Tokrat je bila borba kratka. Nemka je prevzela pobudo, popolnoma narekovala potek dvoboja, nato pa izkoristila slab napad Brolihove in v parterju po minuti in pol dosegla zmago s končnim prijemom.

"Nazadnje je bila najina borba dobra, danes pa ne. Nasprotnica je močna, a mislim, da sem ji konkurenčna, pa čeprav tokrat tega ni bilo videti. Na žalost sem po prejeti kazni malce brezglavo napadla, prehitro sem se zaletela, Nemka pa je moj slab vstop izkoristila. Morda mi manjka tudi malo samozavesti, da bi res verjela, kaj znam in zmorem."

Foto: Guliverimage Razlogov za slabši drugi nastop je več. Brolihova je pričakovala, da bo borba zelo podobna tisti izpred slabega leta dni v emiratih. "A očitno sem jo jaz premalo preučila, ona pa mene dobro. Manjkajo video analize, pa morda celotna močnejša priprava na tekmovalke."

V sredo bosta slovenske nastope v težki kategoriji med moškimi končala Vito Dragič in Enej Marinič.