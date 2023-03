"Utrujen sem. Ne uživam v športu, kot sem užival v zadnjem desetletju. To sploh nisem jaz," je na družbenih omrežjih zapisal Adam Peaty, dolgoletni tekmec Petra Johna Stevensa in Damirja Dugonjića na velikih tekmovanjih.

Peaty verjame, da je odločitev prava in da bo na ta način našel motivacijo in voljo za pripravo na olimpijske igre v Parizu 2024, kjer bo branil zlato kolajno na 100 m prsno in z britansko štafeto 4 x 100 m mešano iz Tokia 2020.

Skušal bo poiskati ravnotežje v življenju

"Vsak bi rad sedel na tvojem sedežu, dokler se v ta sedež res ne usede. Le malokdo pa ve in razume, kaj uspeh in zmage pomenijo za posameznikovo psiho. Ne razumejo pritiska, ki si ga ustvarjamo sami, da spet in spet zmagujemo. S težavami sem se boril že v preteklih letih. Zame je pomembno, da vam vse to razkrijem na pošten način," je še zapisal 28-letni britanski šampion, ki ocenjuje, da je izgorel in da zato išče ravnotežje v življenju.

"Ta šport mi je dal vse in upam, da bom spet našel ljubezen do trdega dela," še pravi plavalec, za katerem je težko leto 2022, ko si je zlomil nogo. Vseeno se je vrnil na igre Commonwealtha, kjer pa je na 100 m prsno doživel prvi poraz po osmih letih in bil le četrti. Na 50-metrski razdalji je bil 48 ur kasneje nato zlat.