Trajković bo v Tokiu edini slovenski predstavnik v taekwondoju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ivan Trajković bo edini slovenski predstavnik v taekwondoju na olimpijskih igrah v Tokiu. Konec tedna je bil v kvalifikacijah v Sofiji v kategoriji do 80 kg neuspešen edini preostali kandidat Patrik Divković.

Patrik Divković je imel nekoliko nesrečen žreb, saj je najprej z 10:1 ugnal Avstrijca Aleksandra Radojkovića, v četrtfinalu pa je naletel na razpoloženega prvega nosilca Richarda Ordemanna in izgubil z 0:5.

Po prvih dveh rundah je Ordemann vodil le z 1:0, ko pa se je bil Divković v končnici zadnje runde prisiljen odpreti in je skušal izenačiti za vsako ceno, je to Norvežan znal kaznovati za prepričljivo zmago.

"To je bila zadnja priložnost za olimpijski nastop in žal mi je, ker je nisem izkoristil. Kar se samih dvobojev tiče, je razumljivo, da sem s prvim zelo zadovoljen, saj sem ga suvereno dobil. Drugi dvoboj je bil odprt vse do zadnje pol minute tretje runde. Če bi se boril še enkrat, bi bila edina sprememba, da bi bil bolj aktiven že od začetka tretje runde. Kar se Norvežana Ordemanna tiče, se je videlo, da ima za seboj veliko težkih dvobojev," je po tekmi povedal Divković.