Slovenci prvič letos brez finala

V nedeljski polfinale so se uvrstili Katja Kadić in Urška Repušič v ženski ter Jernej Kruder in Anže Peharc v moški konkurenci. A tokrat balvanske postavitve niso bile na strani slovenskih tekmovalcev, saj so v smereh delali preveč napak, da bi si priborili uvrstitev med najboljšo šesterico v ženski oziroma moški konkurenci.

Še najbližje finalu je bil Kruder, ki je nalogo brezhibno opravil v drugem in četrtem polfinalnem balvanu s suverenim plezanjem do vrha, a bi za preboj v finale potreboval vsaj še en vrh.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Polfinale se ni izšel po načrtih tudi za Kadićevo, ki je bila med vodilnimi po kvalifikacijah, v polfinalu pa je pristala na 12. mestu. Tik za njo se je uvrstila Repušičeva. Peharc pa je tekmovanje končal na 20. mestu. Peti slovenski predstavnik na Japonskem Gregor Vezonik je obstal v kvalifikacijah na 31. mestu.

Garnbretova se bo vrnila ob začetku težavnosti

Najboljša Slovenka Janja Garnbret je zaradi šolskih obveznosti nastopila le na uvodnih dveh tekmah, karavani pa se bo znova pridružila na začetku sezone v težavnosti.

Tokio bo leta 2020 prizorišče poletnih olimpijskih iger, na katerih bo športno plezanje doživelo svojo olimpijsko premiero.

Naslednja postaja svetovnega pokala v balvanih bo že čez manj kot teden dni Vail v ameriški zvezni državi Kolorado.