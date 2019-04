Tjaša Ristič v Rabatu do četrtfinala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska podprvakinja v karateju Tjaša Ristič se je na elitnem tekmovanju premier league v maroškem Rabatu prebila do četrtfinala. Kot na nedavnem evropskem prvenstvu v španski Guadalajari jo je premagala Turkinja Merve Coban, ki je slavila z 1:0.

Ristićeva je najprej gladko z 8:0 predčasno premagala Italijanko Dario Pitta, nato s 7:2 Švedinjo Alexandro Haag, v četrtfinalu pa jo je ustavila evropska prvakinja, ki je nato izgubila polfinale in Rističeva je ostala brez repasaža in boja za odličje.

"Z Italijanko se še nisem borila, zato sem jo najprej malo potipala, kako dela, nato pa sem si s svojo specialno tehniko odprla pot do gladke zmage. Švedinja je odlična borka, danes je povedla z 2:1, zato sem morala loviti. S spodnjim mavašijem (udarcem z nogo v telo op.p.) sem nato povedla jaz in ko je Švedinja lovila zaostanek, sem nabirala točke," je o zmagah za STA povedala Rističeva in še enkrat ponovila, da ji v dvobojih ustreza drobno vodstvo, saj izredno uspešno izvaja protinapade.

Še enkrat več pa je bila Kranjčanko usodna evropska prvakinja iz Turčije. "V borbo sem šla izredno motivirano. Bilo je tesno, v eni od akcij sva obe udarili, po video posnetku (Rističeva je svoj karton za posnetek že izkoristila) pa je Turkinja dobila odločilno točko in jo uspešno branila," je še povedala nosilka dveh kolajn z evropskih prvenstev, ki je bila v celoti z nastopi zadovoljna.

Naslednji turnir iz serije premier league bo junija v Šanghaju.

