Tjaša Kysselef s prvo oceno v finale preskoka: Sem prijetno šokirana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska telovadka Tjaša Kysselef je uspešno odprla začetek nove sezone svetovnega pokala v športni gimnastiki. Kysselefova je današnje kvalifikacije preskoka v nemškem Cottbusu opravila z odliko in si finale pritelovadila z najboljšo oceno (13,016) med osmerico nastopajočih. V soboto jo v dvorani Lausitz Arena čaka boj za kolajne.

"Prva tekma v sezoni je vedno malo za prebiti led, zato priznam, da sem imela malo treme. Ampak že na sredinem uradnem treningu nisem imela nobenih težav, danes pa sem prikazala dva solidna skoka. Imela sem zelo dobro višino, ker sem med tekmovalnim premorom popravljala tehniko in tudi tek, tako da sem naredila malo slabša doskoka. Vendar je prvi cilj izpolnjen, oba sem končala na nogah," je za STA iz Nemčije povedala najboljša slovenska telovadka.

Prijetno šokirana

"Pred kvalifikacijami nisem vedela, koliko deklet bo nastopilo, jasno pa mi je bilo, da moram sama dobro opraviti oba skoka, če se želim boriti za kolajne. Nisem si pa mislila, da bom danes kar dobila kvalifikacije, tako da sem prijetno šokirana," je v smehu dodala 28-letna Ljubljančanka.

Boj za stopničke na preskoku jo čaka v soboto. "V finalu se bom potrudila izboljšati skoka. In seveda, grem na zmago," je napovedala telovadka Zelene jame, ki jo še prej v petek čakajo še kvalifikacije na gredi.

"Na gredi moj cilj ni vezan na sam rezultat, tako kot je na preskoku. Rada bi se le počasi spet vrnila na orodje, rada bi spet tekmovala na več orodjih. Nekoč sem bila na gredi zelo suverena, zato si želim spet najti takšno samozavest, ki sem jo imela pred operacijo noge. Nisem še povsem prava," je napovedala Kysselefova.

Lucija Hribar je na dvovišinski bradlji ostala zunaj najboljše osmerice. Foto: Luka Vovk/Sportida

Hribarjeva zunaj osmerice, telovadca daleč

Na dvovišinski bradlji je danes nastopila tudi Lucija Hribar, vendar končala na 12. mestu, ki kot zadnje prinaša točke za nastop na jesenskem svetovnem prvenstvu.

Daleč od finala in tako želene dvanajsterice pa sta končala oba telovadca, Luka Bojanc na krogih in Nikolaj Božič na parterju. Bojanc je z oceno 12,066 točke tekmo končal na 25. mestu, Božič pa je za dobro predstavo na parterju prejel 12,66 točke, kar je zadostovalo za 18. mesto.

V petek se bosta v kvalifikacijah spet predstavili Kysselefova na gredi, Hribarjevo pa čaka nastop na gredi in parterju.

Finali in boji za kolajne na uvodni tekmi sezone 2022, 45. turnirju prvakov, katere vrhunec bo jesensko svetovno prvenstvo v Liverpoolu, so na sporedu v soboto in nedeljo.

Preberite še: