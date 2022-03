Tjaša Kysselef in Lucija Hribar čez kvalifikacijsko sito v Dohi

Kysselefova je prejela oceno 12,766. Najboljša je bila Rusinja Viktorija Listunova (13,466), ki v Katarju nastopa pod nevtralno zastavo, tako kot vsi telovadci in telovadke iz Rusije in Belorusije.

Finalni nastop so si poleg Kysselefove in Listunove izborile tudi Madžarki Csenge Maria Bacskay in Dorina Boeczoego, Uzbekistanka Oksana Čusovitina, Rusinja Arina Semuhina, Alžirka Sihem Hamidi in Maročanka Nisrine Hassanaine.

Hribarjeva je za svojo današnjo vajo na dvovišinski bradlji prejela oceno 10,766. V kvalifikacijah je bila - tako kot na preskoku - najboljša Listunova (14,700), med osem so se prebile še njena rojakinja Marina Minajeva, Ukrajinka Daniela Batrona, Belorusinja Anastazija Smancar, Madžarka Bianka Schermann, Maltežanka Ella Borg in Alžirka Lahna Salem.

Oba slovenska predstavnika v katarski prestolnici, Luka Bojanc na krogih in Nikolaj Božič na parterju, sta se poslovila od nadaljnjega tekmovanja. Bojanc je kvalifikacije končal na desetem, Božič pa na 12. mestu.

Kysselefova bo v četrtek nastopila še v kvalifikacijah na gredi, Hribarjeva pa na parterju.

