Zadnje informacije o slovenski telovadki, ki je grdo padla, so spodbudne

Medtem ko je najboljša slovenska telovadka Tjaša Kysselef v Cottbusu z zmago na preskoku začela novo sezono svetovnega pokala, je finalistka parterja Lucija Hribar pri prvi akrobatiki grdo padla in ni več mogla nadaljevati. Pri krovni slovenski zvezi GZS so danes potrdili, da poškodba ni hujše narave in da sta obe telovadki že na poti v Doho.

Kot je v nedeljo po tekmi pojasnil selektor reprezentance Andrej Mavrič, je Hribarjeva padla že pri prvi akrobatiki, ko sta ji zdrsnili roki, zato se je prehitro odprla in padla na kolena. "Sicer je zapustila teren brez pomoči, vendar ni mogla nadaljevati sestave. Za zdaj sicer kaže, da je v redu, da ni nič hujšega," je povedal Mavrič, ki je uvodno tekmo spremljal iz Ljubljane.

Kot je povedal, je načrtovano, da se bo telovadkama, če bo s Hribarjevo vse v redu, pridružil na naslednji tekmi. "Načrtujemo, da se v ponedeljek dobimo na letališču v Istanbulu in nadaljujemo pot proti Katarju," je še povedal glavni trener.

Tjaša Kysselef je sezono začela z zmago na preskoku. Foto: Gimnastična zveza Slovenije

Kysselefova je v soboto na preskoku slavila svojo tretjo zmago v svetovnem pokalu ter 23. uvrstitev na zmagovalni oder. Po uspešnem slovenskem uvodu v novo sezono gimnastičnega svetovnega pokala se bo ta nadaljevala že ta teden, ko bo Doha gostila drugo od štirih zaporednih spomladanskih prizorišč tekem najvišje ravni.

"Uvodna zmaga je res lepa spodbuda za naprej. Čeprav sem zelo dobro pripravljena pričakala sezono, o zmagi nisem niti sanjala. Moj cilj v Katarju bo seveda spet uvrstitev med prve tri. Upam, da bom sezono nadaljevala v tem slogu," je za STA dejala 28-letna Ljubljančanka.

V Katarju pričakujejo telovadce iz 31 držav, so sporočili prireditelji, tekmovanje pa bo tako kot lani zaradi strogih protikovidnih ukrepov potekalo brez gledalcev. Kvalifikacije so na sporedu v sredo in četrtek, finali pa v petek in soboto.

Najboljše telovadce nato po 14-dnevnem premoru čaka tretja postojanka pokala v Kairu, dva tedna pozneje pa Baku, kjer naj bi se ekipi po porodniškem dopustu spet pridružila tudi Teja Belak.