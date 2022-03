Terme Čatež znova središče evropskega šaha, tokrat v znamenju ukrajinske krize

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Terme Čatež v Brežicah bodo znova središče evropskega šaha, saj bo tam med 27. marcem in 6. aprilom potekalo posamično prvenstvo Evrope; odprtje bo 26. marca. Na istem prizorišču je bilo med 12. do 21. novembrom lani ekipno EP v šahu.

Priprave na tekmovanje, na ekipno EP so potekale v luči pandemije, so zdaj tudi v znamenju ruskega vojaškega napada na Ukrajino, zato bo potekala tudi dobrodelna akcija za tamkajšnje šahiste.

"Obe krovni šahovski zvezi sta prepovedala nastope pod rusko in belorusko zastavo. Prijavljenih je 23 ukrajinskih šahistov, zbira se denar za njihovo namestitev," je pojasnil predsednik Šahovske zveze Slovenije (ŠZS) Milan Brglez.

Ukrajinski šahisti zahtevajo popolno izključitev obeh držav, ruski šahisti pa so se različno odzvali na agresijo svoje domovine na sosednjo državo. Brglez je omenil, da so številni vključeni v delovanje države, kot je tudi nekdanji svetovni prvak Anatolij Karpov kot poslanec ruskega parlamenta, na drugi strani pa je napad obsodil trenutno najboljši ruski šahist Jan Nepomnjaščij.

Letošnje leto je Mednarodna šahovska zveza (Fida) razglasila za leto žensk v šahu. Podpredsednica ŠZS in organizacijskega komiteja je Darja Kapš, prva Slovenka, ki je osvojila naziv velemojstrice. Direktorica EP je Nina Rob, ki je tudi sekretarka ŠZS.

Robova je povedala, da so poleg pandemije zahtevnost izvedbe povečale trenutne politične razmere. Ekipno EP je potekalo v zaprtem mehurčku, tokat bodo pravila prilagojena trenutnim veliko blažjim ukrepom, maske pa bodo v dvorani še vedno obvezne.

Laura Unuk Foto: Bojan Puhek

Laura Unuk bi rada bila čim višje v absolutni konkurenci

Najboljša slovenska šahistka Laura Unuk je povedala, da se ne bo borila le z okrog desetino šahistk, ki bodo med prek 300 prijavljenimi udeleženci, ampak da bi bila čim višje v absolutni konkurenci. Želi si tudi, da bi osvojila prvo moško velemojstrsko normo, priznava pa, da ji ta čas tudi zaradi študijskih in drugih obveznosti "manjka še nekaj znanja".

Matej Šebenik načrtuje preboj med prvo dvajseterico

Prvi slovenski šahist zadnjega obdobja Matej Šebenik načrtuje preboj med prvo dvajseterico. Pri vadbi pomaga tudi Unukovi. Dejal je, da bi morebitni medsebojni dvoboj pomenil nadaljevanje "skupnih trening seans, ki pomagajo tudi meni, saj je Unukova res dobra igralka". Omenil je, da bo skušal najboljši mladinec Jan Šubelj osvojiti drugo od treh potrebnih norm za naziv velemojstra, prvič mu je to uspelo pred dvema tednoma.

Unukova in Šebenik bosta 18. marca na Prešernovem trgu v Ljubljani odigrala simultanki, preden bosta sedla za šahovnico prvenstva stare celine.

Foto: Getty Images

Prijavljenih je prek 300 tekmovalcev

Za 21. posamično EP je prijavljeno prek 300 tekmovalcev iz 40 držav, med njimi je 116 velemojstrov in 32 šahistk ter skupaj 32 slovenskih igralcev, med njimi je šest šahistk. Nagradni sklad bo 100.000 evrov, zmagovalec bo dobil petino tega zneska. Najboljša dvajseterica se bo uvrstila na svetovni pokal leta 2023.

Obe EP v manj kot pol leta sta najpomembnejša šahovska dogodka v Sloveniji po 35. olimpijadi leta 2002 na Bledu. Na ekipnem EP je nastopilo 346 tekmovalk in tekmovalcev. Po koncu tekmovanja so se v ŠZS oddahnili, da v času epidemije niso imeli večjih težav in le eno okužbo s covidom-19.

Evropsko ekipno prvenstvo v šahu bi moralo biti že predlani, a je bilo zaradi pandemije prestavljeno. V Sloveniji sta bila novembra oba najpomembnejša šahovska predsednika, Fide Arkadij Dvorkovič in evropske ECU Zurab Azmaiparašvili.

Prvega tokrat ne bo, Azmaiparašvili pa bo prišel v Slovenijo. Tudi konkurenca med nastopajočimi ne bo tako močna, kot je bila na ekipnem EP. Prvi nosilec je 37. igralec svetovne lestvice, Čeh David Navara. Pred njim je med drugimi na lestvici deset Rusov, 15 pa je šahistov z drugih celin.

Predsednik strokovnega sveta ŠZS in selektor moške vrste Matjaž Mikac je ocenil, da bo za Slovence EP pomemben mejnik za preboj višje svetovnemu vrhu.

Rating več kot 2600 točk ima na EP 61 udeležencev, kar kaže na izenačenost tekmovanja v boju za naslov. Med njimi bo od najboljših Slovencev le Šebenik, po Mikčevih besedah je ostalim za tako pomemben nastop ob drugih obveznostih zmanjkalo časa.

Na ekipnem EP novembra so po devetih krogih naslov ubranile Rusinje pred Gruzijkami, zlato pa so si prav v zadnjih dvobojih izborili Ukrajinci pred Francozi. Slovenske šahistke so bile 18., Slovenci pa 32. Druga slovenska ekipa šahistov je bila 34. med 39 reprezentancami, Slovenke 2 pa 23. med 31 ekipami.