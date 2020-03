Tekmica Slovenke okužena s koronavirusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kapaseva je morala v pripravah na sezono kar dvakrat na testiranje in drugi test je pokazal, da je okužena z virusom sars-cov-2. Novico je plavalka danes sporočila kar preko facebooka.

"Trenutno sem v dvotedenski karanteni in ne morem iz stanovanja. A počutim se odlično in doslej nimam prav nobenih simptomov bolezni," je svoje navijače pomirila 26-letna svetovna prvakinja na 200 m delfin in bronasta na 800 m prosto z olimpijskih iger v Rio de Janeiru 2016.

