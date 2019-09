Teja Belak prišla do drugega odličja v dveh dneh

Belakova je za predstavo na gredi prejela 12,466 točke. Zmagala je domača telovadka Noemi Macra (13,200).

"Danes sem pa res zelo zadovoljna, saj mi je tudi v finalu uspelo ponoviti res dobro sestavo iz kvalifikacij. Šlo mi je brez večjih in tudi manjših napak, le izhodiščna ocena je bila glede na včeraj pol točke nižja, čeprav sem vajo in vse načrtovane prvine opravila. Trener (Andrej Mavrič, op.p.) se je sicer pritožil na oceno, a tako in tako same uvrstitve pritožba ne bi spremenila," je po nastopu dejala 25-letna telovadka.

Belakova se tako z uvodnih dveh postojank svetovnega pokala v jesenskem delu sezone vrača domov s kar štirimi odličji. Potem ko je v Mersinu zmagala na preskoku in bila druga na gredi, je v Sombotelu na obeh orodjih osvojila srebro.

Zdaj ima pred očmi le še največji cilj sezone, svetovno prvenstvo, ki ga, kot pravi, težko čaka že vse leto. Prvenstvo v Stuttgartu bo namreč največje kvalifikacijsko sito za olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu in tudi zaradi tega bo Belakova tekmovala v mnogoboju.

Za zdaj je edina med četverico slovenskih telovadk - poleg Belakove so v igri za nastop na SP še Tjaša Kysselef, Adela Šajn in Lucija Hribar -, ki ima nastop v Nemčiji že zagotovljen, v Stuttgart pa bo odpotovala trojica slovenskih telovadk.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pozabiti mora na vse uspehe na svetovnih pokalih

"Morda mi je zato res nekoliko lažje kot preostalim puncam, saj odpade pritisk in vprašanje, če bom sploh šla na prvenstvo. Zdaj moram kar malo pozabiti na te uspehe na svetovnih pokalih in se povsem posvetiti pripravam na prvenstvo, kjer bom zaradi olimpijskih kvalifikacij tekmovala na vseh štirih orodjih," je pojasnila Ljubljančanka, ki si bo vzela dan počitka, nato pa čim bolje izkoristila zadnje tri tedne do odhoda v Nemčijo.

Obenem je razkrila, da se še ni povsem odločila, ali bo na SP skočila še en skok in se borila tudi za finale na paradnem orodju. "Res ne vem, kaj bi. K sreči je preskok predzadnje orodje, tako da ... tudi če se mi pripeti kaj takega, kot se mi je na evropskem prvenstvu, bom dvovišinsko bradljo še vseeno lahko oddelala. Ne vem še, res ne," je dodala Belakova.

V soboto je poleg Belakove na stopničkah stal tudi Sašo Bertoncelj, ki je bil na konju z ročaji tretji. Slovenski uspeh sta dopolnila Rok Klavora s četrtim in Luka Terbovšek s sedmim mestom na parterju.

Svetovni pokal se bo nadaljeval prihodnji konec tedna; tekme v Parizu se bo iz slovenskega tabora udeležil le Bertoncelj.