Teden rekordnih prestopov v ligi NFL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V letošnjem prestopnem roku je v ameriški nogometni ligi NFL prišlo do več prestopnih rekordov. Najbolje plačani branilec v zgodovini lige NFL je po novem Khalil Mack, najbolje plačani igralec v tej severnoameriški poklicni ligi je postal Aaron Rodgers, najbolje plačani sprejemalec pa Odell Beckham Jr.

Khalil Mack, leta 2016 izbran za najboljšega obrambnega igralca lige, je v soboto po prestopu iz Oaklanda v Chicago postal najbolje plačani branilec v zgodovini lige NFL. Macku naj bi podpis pogodbe v prihodnjih šestih letih lahko skupno prinesel 141 milijonov dolarjev, od tega je 90 milijonov zajamčenih, poroča angleški spletni portal BBC.

Do prestopa je prišlo dan potem, ko so Los Angeles Rams z Aaronom Donaldom podpisali šestletno pogodbo, vredno 135 milijonov dolarjev, od tega zajamčenih 87 milijonov, kar je bila rekordna vsota za branilca.

V četrtek je Aaron Rodgers, član moštva Green Bay Packers, postal najbolje plačani igralec v zgodovini lige NFL, potem ko je podaljšal pogodbo z dosedanjim klubom. V prihodnjih štirih letih naj bi tako zaslužil 134 milijonov dolarjev, od tega 100 milijonov zajamčenih. Leta 2010 je s Packersi osvojil super bowl in postal tudi najkoristnejši igralec finala, leta 2011 in 2014 pa so ga novinarji izbrali za najkoristnejšega igralca lige NFL.

V ponedeljek pa je Odell Beckham Jr z New York Giants podpisal novo petletno pogodbo, vredno 95 milijonov dolarjev, ter s tem postal najbolje plačani sprejemalec v zgodovini lige. Beckham Jr je leta 2016 postal najhitrejši igralec v zgodovini lige NFL, ki je v svoji karieri dosegel 200 sprejemov in 4000 jardov.