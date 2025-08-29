V Tacnu gre danes zares. Slovenci, med njimi tudi brat in sestra Hočevar, v boj za odličja.

V Tacnu se bo danes začela četrta, predzadnja tekma svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah. Prve se bodo na brzice Save podale kajakašice, za njimi kajakaši, najprej v kvalifikacijah, popoldne pa se bo najboljših 12 v obeh konkurencah merilo še v finalu.

Pri dekletih bodo Slovenijo zastopale Eva Alina Hočevar, Ajda Novak in Lea Novak, pri fantih pa Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Žiga Lin Hočevar. Vsi bodo imeli pred domačimi navijači in na progi, ki jo dobro poznajo, visoke cilje.

"Proga v Tacnu je nepredvidljiva. Če hočeš biti v vrhu, moraš imeti nekaj sreče z vodo. Razmere se spreminjajo, če imaš dobro vodo, si lahko tudi dve sekundi hitrejši, kot če je nimaš," najizkušenejši slovenski kajakaš Kauzer upa, da bodo imeli Slovenci srečo z razmerami na progi in da bodo lahko izkoristili prednost poznavanja proge.

Eva Alina Hočevar si je napolnila baterije

Vsi slovenski predstavniki zatrjujejo, da so za domačo tekmo dobro pripravljeni, to velja tudi za brata in sestro Hočevar, ki sta imela čez poletje naporen program, saj sta zbirala kolajne na svetovnem in evropskem prvenstvu mlajših članov oziroma mladincev.

"Res sem imela naporen program, a sem vendarle našla tudi čas za počitek. Po evropskem prvenstvu do 23 let sem se za pet dni popolnoma umaknila od športa, enako velja za dva dneva prejšnji teden, ko sem z babico odšla za dva dneva na morje. Tam sem ležala na plaži s knjigo v roki, pregrešila pa sem se tudi s kakšnim sladoledom. Sem si pa napolnila baterije, tako da sem tako mentalno kot telesno pripravljena na zadnji del sezone," je dejala Hočevar, ki je v Tacnu leta 2023 že stala na stopničkah, a ne v kajaku, ampak v kanuju, v katerem bo nastopila tudi v soboto.

Peter Kauzer zelo dobro pozna progo v Tacnu. Foto: Nina Jelenc

Kvalifikacije se bodo začele ob 12.15, finale pa ob 16. uri.