Na tacenskih brzicah uspešnih 11 slovenskih tekmovalcev

V konkurenci kajakašev sta si Martin Srabotnik in Peter Kauzer kljub dotiku sobotni polfinale priveslala že v prvi vožnji z 11. oziroma 12. mestom, medtem ko je po ponesrečeni prvi vožnji drugi polfinale ujel tudi Ulan Valant s sedmim mestom, čeprav je naredil en dotik.

Peter Kauzer Foto: Nina Jelenc Med kajakaši je bil v prvi vožnji kvalifikacij najhitrejši Italijan Giovanni de Gennaro, ki je kljub kratki progi za več kot sekundo ugnal še enega od favoritov, Čeha Jirija Prskavca, tretji je bil Britanec Bradley Forbes-Cryans.

Med kajakašicami sta napredovala dva od treh slovenskih čolnov.

Med kajakašicami sta se v polfinale uvrstili soimenjakinji Eva Terčelj ... Foto: Nina Jelenc

Eva Terčelj si je z 12. mestom že v prvi vožnji kvalifikacij zagotovila polfinale, v drugi vožnji pa je polfinale za las ujela Eva Alina Hočevar, ki je bila deseta, medtem ko je Ajda Novak končala mesto za njo in z 22 stotink sekunde počasnejšim časom od Hočevarjeve končala tekmovanje.

Nemka Elena Lilik je bila najhitrejša v kvalifikacijah pred Britanko Kimberley Woods in Brazilko Ano Satila.

Benjamin Savšek Foto: Nina Jelenc V popoldanskih kvalifikacijah pa so odlične nastopile naše kanuistke. Prav vse tri so se namreč v nedeljski polfinale uvrstile že po prvi vožnji. Alja Kozorog je bila osma, Lea Novak deseta, Eva Alina Hočevar pa 12.

Najhitrejša je bila Avstralka Jessica Fox, drugo in tretje mesto pa sta si priveslali Britanki Kimberley Woods in Mallory Franklin.

V moškem kanuju sta si napredovanje po prvi kvalifikacijski vožnji zagotovila Luka Božič in Benjamin Savšek. Božič je uvodni dan preizkušenj končal kot deseti, Savšek pa kot 19. Anže Berčič je bil po prvi vožnji 23. in je moral na progo še enkrat. V drugem nastopu je bil uspešen in se tudi on uvrstil v naslednjo fazo tekmovanja. V drugi vožnji je bil po sicer še neuradnih rezultatih sedmi.

Najhitrejši kanuist kvalifikacij je bil Nemec Sideris Tasiadis, drugi je bil Španec Miquel Trave, tretji pa Italijan Raffaello Ivaldi.

Eva Alina Hočevar Foto: Nina Jelenc

V soboto se preizkušnje na Savi nadaljujejo s polfinalnimi in finalnimi vožnjami kajakašic in kajakašev ter popoldanskimi kvalifikacijskimi vožnjami na čas v ekstremnem slalomu.